Lyonel Feininger, Bliss Building [New York], 1940er-1950er, Diafilm. Harvard Art Museums/Busch-Reisinger Museum, Schenkung von T. Lux Feininger Bild © President and Fellows of Harvard College, BRLF.1006.133, Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2023