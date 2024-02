Die Kasseler Bürgerschaft ehrt in diesem Jahr die Autorin und Publizistin Carolin Emcke für ihre Bücher, Essays und Reportagen mit dem Preis "Das Glas der Vernunft". Sie setze sich gegen Hass und Gewalt ein, heißt es in der Begründung.

Am 29. September wird die Publizistin Carolin Emcke in Kassel mit dem Preis "Das Glas der Vernunft" geehrt. Das teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises am Donnerstag mit.

"Carolin Emcke hat in ihrem gesamten Werk, in den Büchern, Essays und Reportagen sich den Fragen von Gewalt und Entrechtung zugewandt. Sie sucht nach einer Sprache, die Hass und Gewalt etwas entgegensetzen kann, die Raum für Verständigung und Anerkennung öffnet", sagte Wilfried Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises.

Mehrfach ausgezeichnete Publizistin

Carolin Emcke berichtete von 1998 bis 2013 weltweit aus Krisenregionen. Als freie Publizistin engagiert sie sich immer wieder mit künstlerischen Projekten und Interventionen und organisiert seit 2004 die monatliche Diskussionsreihe "Streitraum" an der Schaubühne Berlin.

Für ihr Schaffen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und dem Merck-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 2016 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Der Preis

Der von der Kasseler Bürgerschaft gestiftete Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 33. Mal verliehen und ist mit 20.000 Euro dotiert.

Geehrt werden laut Statuten Personen und Institutionen, die sich in besonderer Weise um die Maximen der Aufklärung wie Vernunft und Toleranz sowie um die Überwindung ideologischer Schranken verdient gemacht haben. Bisherige Preisträger waren unter anderen Hans-Dietrich Genscher, Joachim Gauck, Ai Weiwei und Edward Snowden.

