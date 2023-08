Elvis als Armtattoo, Elvis als Kühlerfigur, Elvis forever: Fans feiern an diesem Wochenende den King of Rock 'n' Roll in Bad Nauheim.

Diese vier Fans sind zum ersten Mal dabei beim Elvis-Festival in Bad Nauheim.

Bei der 21. Ausgabe des European Elvis Festival sind zahlreiche Besucher mit Elvis-Tolle, Petticoats oder Oldtimern nach Bad Nauheim geströmt. Seit Freitag läuft das Festival, noch bis Sonntag haben Fans Gelegenheit, den US-Superstar der 1950er bis 1970er Jahre in der Wetterau-Stadt zu feiern.

Auf dem Programm stehen unter anderem Livemusik, Filme, Führungen, eine Modenschau sowie eine Oldtimer-Fahrt. In der Sonderausstellung "Elvis in Hollywood" bekommen Besucher Drehbücher, Filmplakate und originale Kostüme zu sehen.

Besucher verkleiden sich

Auch im Stadtbild ist das Elvis-Fieber zu spüren, zahlreiche Geschäfte öffnen mit einem besonderen Angebot passend zum Festival. Bis zu 30.000 Besucher könnte das Festival am gesamten Wochenende anziehen, so die Schätzung der Stadt.

Als Elvis gestylt hat sich der 70-jährige Lello Marino. Bild © picture-alliance/dpa

Zu den Besuchern am Samstag gehörte Lello Marino: Der 71-Jährige - gekleidet wie Elvis mit Tolle, auffällig vergoldeter Brille und buntem Hemd - reiste mit seinem Oldtimer, Baujahr 1977, an. Er sei ein Elvis-Fan der ersten Stunde und nun das siebte Mal beim Festival dabei, berichtete er. Schon als Jugendlicher sei er von dem US-Musiker fasziniert gewesen.

Erstmals dabei war nach eigenen Angaben eine vierköpfige Gruppe - die beiden Frauen in gepunkteten Petticoat-Kleidern, die Männer im Elvis-Look. "Toll" sei die Stimmung, und die vielen Oldtimer seien "natürlich sensationell", sagten sie.

Elvis lebte in Bad Nauheim

Dass Bad Nauheim Elvis Presley (1935 bis 1977) feiert, kommt nicht von ungefähr - der US-Musiker lebte eine Zeit lang in der Stadt. Er war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert, wohnte aber während dieser Zeit im benachbarten Bad Nauheim.

In der Stadt können Fans noch Originalschauplätze besuchen - und auf einer kleinen Fußgängerbrücke dem King ganz nahe sein. Dort steht seit einiger Zeit eine lebensgroße Bronzestatue von Elvis.

