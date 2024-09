Bundeskongress Musikunterricht in Kassel

Konzerte, Klangkunst, oder Tanzen zu Mozart: In Kassel findet von diesem Mittwoch an der Bundeskongress Musikunterricht statt. Treffpunkte sind die Uni Kassel, der Kongress Palais und mehrere Schulen. Das Schlagzeugensemble des Instituts für Musik eröffnet den fünftägigen Kongress, der sich vor allem an Musiklehrkräfte richtet.