Musiklegende Bob Dylan kommt im Herbst für drei Konzerte nach Frankfurt. Wer den Literaturnobelpreisträger sehen will, muss strenge Handy-Regeln befolgen - und soll im Bestfall eine Kreditkarte zur Hand haben.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bob Dylan war schon immer eigen. Nachdem die Schwedische Akademie ihm im Oktober 2016 als erstem Singer-Songwriter überhaupt den Literaturnobelpreis zusprach, dauerte es zwei Wochen, bis er sich überhaupt dazu äußerte.

Selbst in Empfang nahm er den Preis auch nicht - stattdessen kam die Künstlerin Patti Smith nach Stockholm. Dylan selbst traf sich Monate später und unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Mitgliedern der Akademie.

Weitere Informationen Zusatzkonzert am 18. Oktober Wegen der großen Nachfrage hat der Veranstalter Live Nation neben den zwei ursprünglich geplanten Konzerten ein Zusatzkonzert am Freitag, 18. Oktober in der Jahrhunderthalle Frankfurt angekündigt. Ende der weiteren Informationen

Eigen ist Dylan auch, was seine Konzerte angeht. Seit Jahren gilt dort ein Handyverbot - so auch am 16. und 17. Oktober bei den beiden Shows seiner "The Rough and Rowdy Ways Tour", die Dylan in der Frankfurter Jahrhunderthalle gibt. Besuchende müssen ihr Telefon in einer abschließbaren Tasche verstauen, die sie allerdings bei sich tragen dürfen. Bei Notfällen können sie das Handy in einem gekennzeichneten Nutzungsbereich entsperren.

"Für alle Beteiligten eine bessere Show"

Der Veranstalter Live Nation empfiehlt den Besuchenden denn auch, eine Kreditkarte zum Bezahlen an der Bar oder am Merchandise-Stand mitzubringen. "Nach den Erfahrungen mit handyfreien Konzerten auf den letzten Tourneen sind wir überzeugt, dass es so für alle Beteiligten eine bessere Show ist", schreibt er auf der Seite der Jahrhunderthalle.

"Wir öffnen unsere Augen etwas weiter und unsere Sinne sind geschärfter, wenn wir die gewohnte Technik-Krücke verlieren." Die Vorgabe sei nicht verhandelbar. Der offizielle Kartenvorverkauf für die Dylan-Konzerte beginnt am Freitag. Eine weitere Künstlerin, die Handys auf ihren Konzerten in Täschchen schließen lässt, ist die amerikanische Sängerin Alicia Keys.

Bob Dylan wurde 1941 in Minnesota geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und verbindet Rock unter anderem mit Country, Blues oder Gospel. Er erhielt zahlreiche Grammy-Awards, einen Oscar und als erster Musiker überhaupt den Nobelpreis für Literatur, nach Angaben der Schwedischen Akademie für "seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition".