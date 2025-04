Welcher Fußballverein hat schon sein eigenes Theaterstück? "Adlerherzen" ist eine Hommage an Eintracht Frankfurt und vor allem an die Fans. Warum er das Stück geschrieben hat und auf die Bühne bringt, erzählt Comedian Henni Nachtsheim im Interview.

Ein aufwendiges Bühnenbild, eine eigens entwickelte App mit Überraschungseffekt und vor allem viele Eintracht-Momente: Das verspricht das Bühnenstück "Adlerherzen" , das am 24. April seine Uraufführung im Bürgerhaus in Dreieich hat.

Die Idee, das Bühnenmanuskript und die Co-Regie gehen auf Henni Nachtsheims Kappe. Was an der Geschichte völlig unrealistisch ist, wie er auf die Idee kam und warum es von der Idee bis zur Realisation über sieben Jahre gedauert hat, erzählt der Comedian und Autor im hessenschau.de-Interview.

Das Gespräch führte Yvonne Koch.

hessenschau.de: Man kennt Sie vor allem als Teil des Comedy-Duos Badesalz, Sie waren aber auch schon als Schauspieler, Schriftsteller und Musiker unterwegs. Wie kam es zu der Idee für dieses Bühnenstück?

Henni Nachtsheim: Einen richtigen Auslöser gab es gar nicht. Die Idee kam 2018: Hey, es gibt noch kein Bühnenstück über die Eintracht. Das wäre doch was für mich. Ich bin ja ein riesiger Eintracht-Fan und ich schreibe gerne Bühnenstücke. Und dann habe ich gesagt, das mache ich.

hessenschau.de: 2018? Hört sich nach einem sehr langen Prozess an von der Idee bis zur Umsetzung.

Henni Nachtsheim: Ich habe damals Fredi Bobic angerufen, der zu der Zeit Vorstandschef bei der Eintracht war. Dann durfte ich das Projekt dem Vorstand vorstellen, alle waren irgendwie angetan und dann haben wir Verträge gemacht und schon mal die Jahrhunderthalle gebucht. Und dann kam Corona und dann war es erstmal futsch.

hessenschau.de: Und jetzt ist es soweit, das Stück "Adlerherzen" hat Premiere. Was ist die Story?

Henni Nachtsheim: Na ja, eine richtige Story wäre jetzt ein bisschen zu groß gesagt. Wir haben uns eine junge Frau ausgedacht, die Minijobberin ist, und Geld für Eintracht-Dauerkarten für ihre vier Neffen zusammen bekommen will. Wir begleiten sie bei ihren Jobs von Szene zu Szene, immer neue Bühnenbilder, mal eine Kneipe, mal ein altes Wohnzimmer mit einem Ehepaar, mal eine Physiotherapiepraxis, mal ein Schnellimbiss. Die junge Frau ist eigentlich der rote Faden, aber in jeder Szene geht es irgendwie um die Eintracht.

Szene aus dem Theaterstück "Adlerherzen" Bild © Yvonne Koch/hr

hessenschau.de: Ist dieses Theaterstück Hochkultur oder Comedy?

Henni Nachtsheim: Wir haben Szenen, bei denen es auch mal nachdenklicher wird. Wir haben so ein altes Ehepaar, die dann in Nostalgie schwelgen, wenn sie dann am Radio sind, die werden dann so sentimental.

Aber es ist natürlich einfacher, es überwiegend lustig zu erzählen, als jetzt irgendwie zu tiefernst zu werden. Da bin ich nicht so zu Hause und ich glaube auch, dass Leute irritiert wären, wenn ich auf einmal etwas sehr, sehr Ernstes auf die Bühne bringen würde.

hessenschau.de: Die Darsteller auf der Bühne, sind das alles Laien oder ausgebildete Schauspieler?

Henni Nachtsheim: Halbprofis würde ich sagen. Manche spielen im Showspielhaus in Hofheim, was ja ein festes Haus ist, auch mit festen Ensembles. Andere spielen sehr viel auch in der Volksbühne bei Michael Quast und das merkt man. Das sind alles Leute, die ihre Texte relativ bald draufhaben und dann auch so interpretieren, dass man gar nicht mehr so extrem viel sagen muss. Dementsprechend war das echt - und ich meine das jetzt gar nicht kitschig - ein toller Prozess, ein ziemlich gutes gegenseitiges Befruchten.

Regisseurin Andreana Clemenz, Regisseur und Autor Henni Nachtsheim, Eintracht-Vorstand Philipp Reschke und der Betreiber des Bürgerhauses Dreieich, Benjamin Halberstadt (von links) Bild © Yvonne Koch/hr

hessenschau.de: Kommen auch Eintracht-Spieler auf die Bühne?

Henni Nachtsheim: Eintrachtspieler kommen insofern auf die Bühne, weil wir eine Szene, auf die ich mich mega freue, tatsächlich mit zwei Eintracht-Ikonen vorproduziert haben. Wir erzählen auf der Bühne, dass eine Person per Facetime jemanden anruft und dann erscheinen diese beiden Jungs, die gerade zusammen Spaghetti kochen. Und dementsprechend sind die auf der Bühne dabei.

hessenschau.de: Wen wollen Sie mit dem Theaterstück erreichen? Sollen jetzt alle Eintrachtfans zu dieser Inszenierung kommen?

Henni Nachtsheim: Genau, wir wollen, dass die Leute nicht mehr ins Stadion gehen, sondern nur noch zu uns. (lacht) Nein, das ist schon ein Stück für Fans, weil ich am besten immer das schreiben kann, was am meisten mit mir zu tun hat. Und ich kenne halt so viele Eintracht-Fans, ich kenne so viel Geschwätz an Stammtischen. Und ich kenne so viele Aberglauben-Rituale. Und wir haben auch eine wirklich super Nummer über Aberglauben von so zwei Brüdern, die das wirklich auf die Spitze treiben mit ihren Ritualen.

Wir thematisieren auch mal die sportliche Historie, also auch mal das Früher. Aber in erster Linie geht es um unser ganzes Geschnatter, unser Feuer, unsere Freude, wenn wir gewonnen haben, unseren Frust, wenn wir verloren haben. Immer aus der Sicht von Fans. Es ist ein Stück für Fans.

hessenschau.de: Der Name Henni Nachtsheim zieht doch sicher auch noch einige Menschen abseits des Fußballs an?

Henni Nachtsheim: Wir haben im Vorverkauf gemerkt, dass sich eine Menge Leute schon Tickets besorgt haben. Und es ja, es gibt auch Leute, die haben mir gesagt, pass auf, ich bin jetzt kein großer Eintracht-Fan, aber ich kenne dich halt schon so lange und ich habe das Vertrauen, dass ihr mich gut unterhaltet. Das ist auf eine gewisse Weise auch ein Kredit, den man da bekommt, der einem vielleicht auch ein bisschen Druck macht. Aber auf sowas setze ich auch.

hessenschau.de: In dem Stück geht es darum, dass eine junge Frau Dauerkarten an ihre Neffen verschenken will. Kommt man als Ottonormalfan überhaupt an Dauerkarten ran?

Henni Nachtsheim: Das ist ja eine geile Frage. Unser Stück ist ein Bühnenstück. Da kannst du alles behaupten. Sogar, dass es noch Karten für die Eintracht gibt. Das ist völlig unrealistisch, aber auf der Bühne darfst du das erzählen.