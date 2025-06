Die Organisatoren des Rheingau Musik Festivals laden wieder zu einem "Sommer voller Musik" ein. Ab Samstag stehen über 150 Konzerte an 27 Spielstätten auf dem Programm. Los geht es mit einer echten Traditionsveranstaltung.

Wenn sich von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal wieder Schlösser, Kirchen oder Weingüter in Konzertbühnen verwandeln, dann ist Zeit für das Rheingau Musik Festival (RMF). Ab Samstag (21. Juni) stehen über 150 Konzerte auf dem Programm. Es ist die 38. Festivalsaison, sie läuft bis zum 6. September.

Wie im vergangenen Jahr gibt es zwei Eröffnungskonzerte, die traditionell vom hr-Sinfonieorchester bestritten werden - beide Konzerte mit unterschiedlichem Programm. Nach dem Auftakt am Samstag im Kloster Eberbach mit Werken von Maurice Ravel, Fred Waxman und Charles Gounod erklingt ein zweites Konzert am Sonntag im Kurhaus Wiesbaden, das den Franzosen Maurice Ravel feiert. Sein Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 150. Mal.

Weitere Informationen Das Eröffnungskonzert miterleben Das Eröffnungskonzert (Sa., 21.6.) wird ab 19 Uhr live in hr2-kultur sowie als Video-Livestream auf hr-sinfonieorchester.de und auf youtube.com/hrsinfonieorchester übertragen. Der Livestream ist anschließend als Video-on-Demand abrufbar. 3sat sendet das Konzert am Samstag, den 5. Juli, um 20.15 Uhr, das hr-fernsehen am Sonntag, den 6. Julium 10.45 Uhr.



hr2-kultur blickt am Samstag ab 15 Uhr zudem hinter die Kulissen des RMF . Ende der weiteren Informationen

Fünf Künstler sollen "Sommer voller Musik" prägen

Renaud Capuçon Bild © Benjamin Decoin

Insgesamt sind nach Angaben des RMF bereits mehr als 115.000 der gut 140.000 Eintrittskarten verkauft. Der Etat belaufe sich auf acht Millionen Euro, wovon nur 25.000 Euro Steuergeld seien, betonen die Veranstalter. Im Wesentlichen finanzieren Sponsoring, Kartenverkauf und ein Förderverein das Festival.

Fünf "Fokus-Künstler" sollen den Angaben zufolge den "Sommer voller Musik" besonders prägen, auch indem sie an mehreren Produktionen mitwirken: der Geiger Renaud Capuçon, der Akkordeonist Martynas Levickis, der Gitarrist Thibaut Garcia, der Dirigent Andrés Orozco-Estrada und die Jazz-Sängerin Dee Dee Bridgewater.

Anne-Sophie Mutter, Max Giesinger, Igor Levit und viele mehr

Anne-Sophie Mutter Bild © SWR / Julia Wesley

Zu den wohl prominentesten Musikerinnen und Musikern in dieser Saison zählen die weltberühmte Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Sänger Max Giesinger, der Pianist Igor Levit, die Pop-Rockband Revolverheld, der deutsche Singer Songwriter Nico Santos sowie die italienische Sängerin Gianna Nannini.

Aus der Politik haben sich iunter anderem Ministerpräsident Boris Rhein, Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (beide CDU) und mehrere Landesminister angesagt.

Schwerpunkt "Tanz in Musik"

In elf Konzerten feiert das RMF seinen Schwerpunkt "Tanz in Musik": Zu hören sein wird die musikalische Seite ausgewählter Tänze wie Walzer oder Flamenco.

Im Rahmen des Länderschwerpunkts "Spanien" sind nach Angaben des RMF die bekanntesten Kompositionen der spanischen Musikgeschichte zu hören, außerdem die Rhythmen von Kastagnetten und Gitarrenmusik. Spanische Musikerinnen und Musiker sollen Klänge aus ihrer Heimat auf die Festivalbühnen bringen.

Am Anfang stand ein Minus

Gegründet wurde das RMF 1988 von dem heute 80 Jahre alten Intendanten Michael Herrmann. Er hatte sich vom Musikfestival des weltbekannten Cellisten Pablo Casals im südfranzösischen Prades inspirieren lassen. In seiner ersten RMF-Saison mit nur 19 Konzerten verbuchte Herrmann vor 36 Jahren nach eigenen Angaben noch ein Minus von 250.000 bis 300.000 Mark.