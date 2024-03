Frankfurt macht den Weg frei für 14 weitere Hochhäuser. Das sieht der neue Hochhausentwicklungsplan der Stadt vor. Demnach sind unter anderem rund um die Europäische Zentralbank neue Hochhäuser vorgesehen.

Die Frankfurter Skyline soll erweitert werden. Nach dem neuen Hochhausentwicklungsplan, den die Stadt am Donnerstag präsentierte, sollen 14 zusätzliche Hochhausprojekte bis 2040 ermöglicht werden. Erstmals ist vorgesehen, niedrigere Gebäude zum Hochhaus aufzustocken.

Man wolle damit eine "längerfristig absehbare Nachfrage im Hochhaussegment" berücksichtigen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) sagte, ein wesentliches Ziel bestehe darin, die Innenstadt zu stärken.

Planungen für zwei Bereiche der Stadt

Gebaut werden sollen die neuen Hochhäuser in zwei Bereichen der Stadt: rund um das Bankenviertel zwischen Alter Oper und den Städtischen Bühnen sowie rund um die Europäische Zentralbank (EZB) am Rand des Osthafens und am Ostbahnhof.

Wie Gwechenberger erläuterte, soll entlang der Wallanlage in der Innenstadt eine "Hochhauspromenade" entwickelt werden. Rund um die EZB seien vier niedrigere Hochhäuser vorgesehen. Am Hauptbahnhof solle ebenfalls ein weiteres Hochhaus entstehen.

Öffentlichkeit soll profitieren

Von den geplanten neuen Hochhäusern soll laut Stadt die Öffentlichkeit profitieren. In den unteren Geschossen der Hochhäuser an der Wallanlage sollen laut Gwechenberger Nutzungen für die Öffentlichkeit angeordnet werden - "zum Beispiel Kultur- und Bildungseinrichtungen, aber auch Sport und Gastronomie".

Am Osthafen sollten in den unteren Geschossen der neuen Hochhäuser gewerbliche und "hafenaffine" Nutzungen untergebracht werden. Das geplante Hochhaus am Hauptbahnhof solle "die unfreundliche Situation am Busbahnhof" verbessern. Es solle funktional mit dem Haupt- und Busbahnhof verbunden werden.

Bis 2040 können 26 neue Hochhäuser entstehen

Dem Plan müssen der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung noch zustimmen, er ist aber bereits zwischen den Parteien der Römer-Koalition abgestimmt.

Der erste Plan dieser Art war 1998 aufgestellt worden, 2008 wurde er zuletzt aktualisiert. Zwölf Gebäude aus diesem Plan wurden bisher noch nicht realisiert. Insgesamt könnten bis 2040 also 26 neue Hochhäuser entstehen, wie Planungsdezernent Gwechenberger sagte.

Weitere Informationen Frankfurts Hochhäuser nach Metern und Stockwerken 42 Gebäude sind laut Skyline-Atlas in Frankfurt mehr als 100 Meter hoch. Das höchste Frankfurter Gebäude ist der Commerzbank-Tower mit 259 Metern. Auf Platz zwei und drei folgen der Messeturm mit 256,5 Metern und das Hochhaus Westend 1 mit 208 Metern.

Zählt man statt der Höhe die Geschosse, liegt der Maintower mit 55 Stockwerken an der Spitze. Danach folgen der Messeturm mit 54 und der Westend 1 mit 51 Geschossen. Ebenfalls 51 Stockwerke hat der Grand Tower im Europaviertel. Ende der weiteren Informationen