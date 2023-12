Frankfurter Stadtverordnete für Oper-Neubau an altem Standort

Frankfurter Stadtverordnete stimmen für Oper-Neubau am Willy-Brandt-Platz

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hatte sich Anfang November festgelegt, jetzt folgen die Stadtverordneten nach: Die Oper soll am jetzigen Standort Willy-Brandt-Platz neu gebaut werden. Für das Schauspiel stehen Verhandlungen an.

Seit über 15 Jahren wird über die maroden Städtischen Bühnen und ihren Neubau diskutiert, jetzt geht es ein Stück voran: Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstagabend mit einer großen Mehrheit entschieden, dass die Oper am derzeitigen Standort, dem Willy-Brandt-Platz, neu errichtet werden soll.

Außerdem ist Teil des Beschlusses, dass es zum Neubau des Schauspiels weitere Verhandlungen geben soll. Zuspruch fand dieser Vorschlag des Magistrats vom November nicht nur von der regierenden Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, sondern von Teilen der Opposition. Dagegen sprachen sich die AfD, BFF und Ökolinx aus.

Idee der Kulturmeile wahrscheinlich

Das Schauspiel soll wenige hundert Meter entfernt vom Willy-Brandt-Platz an der Neuen Mainzer Straße im Bankenviertel neu gebaut werden. Die Idee einer Kulturmeile wird damit wahrscheinlicher, für die viele in der Stadtpolitik große Sympathien hegen - einschließlich Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), die diese am Abend nochmals bekräftigte.

Das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße gehört allerdings nicht der Stadt, sie könnte es nur langfristig von der Sparkasse und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) pachten.

So könnte die Kulturmeile aussehen: Zu Alter Oper und dem Museum für Moderne Kunst (MMK 2) kämen die neugebaute Oper am bisherigen Standort und das Schauspiel in der Neuen Mainzer Straße hinzu. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

Baubeginn erst nach 2027

Hierzu laufen Verhandlungen des Magistrats der Stadt mit den Banken, erste Eckpunkte sind ausgehandelt. Ein endgültiger Vertrag könnte im kommenden Sommer unterschrieben werden. Geplant ist, dass die Stadt das rund 5.500 Quadratmeter große Grundstück für 199 Jahre pachten darf und dafür einmalig 35 Millionen Euro plus knapp zwei Millionen Euro für jedes Jahr zahlt.

Baubeginn wäre aber erst nach 2027, dann erst kann das Bankgebäude abgerissen werden. Zudem muss ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden. Geplant ist weiterhin, zunächst bis 2031 das neue Schauspiel mit einen provisorischen Orchestergraben zu bauen. Dort könnte dann die Oper spielen, bis deren Neubau am Willy-Brandt-Platz 2037 fertig ist.

Zukunft der Städtischen Bühnen Frankfurt legt sich auf Standort für Neubau der Oper fest Die Frankfurter Römer-Koalition treibt den milliardenschweren Neubau der Städtischen Bühnen weiter voran. Laut einer aktuellen Magistratsvorlage soll die Oper am jetzigen Standort Willy-Brandt-Platz neu gebaut werden. Für das Schauspiel soll noch über ein Grundstück verhandelt werden. Zum Artikel

Das Schauspiel könnte unter anderem das Bockenheimer Depot nutzen, braucht aber ein weiteres Interimsquartier, für das noch ein Grundstück gesucht wird. Im Gespräch sind unter anderem städtische Flächen am Gutleuthafen. Auch ein Lager- und Logistikzentrum wird gebraucht.

Kosten liegen bei 1,3 Milliarden Euro

Die Stadtverordneten werden sich also noch oft mit dem Projekt beschäftigen müssen - allem voran mit der Frage, wie es finanziert werden soll. Eine Expertenkommission hatte Anfang dieses Jahres die Gesamtkosten bereits auf 1,27 bis 1,3 Milliarden Euro geschätzt.

Ein nächster Schritt steht im Sommer 2024 an: Dann sollen die Variante der Kulturmeile sowie zwei weitere Vorschläge, die noch im Rennen sind, fertig ausgearbeitet den Stadtverordneten zu Abstimmung vorgelegt werden. Alternativen zur Kulturmeile sind die sogenannte Spiegel-Variante mit dem Schauspiel direkt gegenüber der Oper am Willy-Brandt-Platz – oder der Abriss und Neubau der Theater-Doppel-Anlage am jetzigen Standort.

Abriss vor drei Jahren entschieden

Der Abriss der Doppelanlage, in der Theater und Oper auf den Tag genau seit 60 Jahren gemeinsam untergebracht sind, wurde bereits 2020 entschieden. Diverse Gutachten hatten ergeben, dass eine Sanierung aufgrund der Bausubstanz nicht mehr sinnvoll ist.

Bildergalerie Bildergalerie Städtische Bühnen Frankfurt: 60 Jahre Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz Bild lädt... 1/10 Die Doppelanlage von Oper und Schauspiel am Frankfurter Willy-Brandt-Platz ist ein Ensemble von Bauwerken, die in über hundert Jahren zusammengewachsen sind.



Blick aufs Schauspiel im Jahr 1934 - vor der Zerstörung im Jahr 1944. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende der Bildergalerie