Was will das Publikum wirklich? Das wollten die städtischen Museen in Fulda wissen und haben dazu eine Online-Befragung gestartet , die noch bis Dienstag (30. April) läuft. Einschätzungen können abgegeben werden für das Vonderau-Museum, das Stadtschloss und die Villa Franz Erhard Walther.

Die Teilnahme ist anonym und dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Alle Teilnehmenden können Gutscheine für eine Reise oder Führungen in den Museen gewinnen. Bis zum Sommer sollen dann die Ergebnisse ausgewertet sein.