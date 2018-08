Goldener Erdogan darf vorerst in Wiesbaden stehen bleiben

Diese Aktion erhitzt die Gemüter: Auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden steht ein überlebensgroßer, goldener Erdogan. Die Stadt will die Statue des türkischen Staatspräsidenten vorerst stehen lassen - der Kunstfreiheit zuliebe.

Eine vier Meter hohe goldene Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sorgt in Wiesbaden für Wirbel: Sie steht seit dem späten Montagabend mitten auf dem Platz der Deutschen Einheit im Wiesbadener Westend.



Aufgestellt wurde sie von Künstlern der Wiesbaden Biennale , die unter dem Motto "Bad News" noch bis Samstag in der Landeshauptstadt läuft. Die Statue sorgt seit Montagabend für viele Irritationen. Am Dienstag entschied der Magistrat der Stadt: Erdogan darf bleiben, im Sinne der Kunstfreiheit - außer die öffentliche Sicherheit werde gefährdet.

Stadt wusste nur von "menschenähnlicher Statue"

Die Polizei war am Montagabend genauso verblüfft wie Passanten. Die Beamten waren vorab nicht über die zwei Tonnen schwere Statue aus Stahl und Beton informiert worden. Unterrichtet war allerdings das Ordnungsamt, die Aktion war genehmigt worden. Allerdings will die Stadt laut einer Mitteilung nur von einer "menschenähnlichen Statue" gewusst haben, nicht aber, dass sie den türkischen Staatspräsidenten zeigt.

Trotzdem hat der Wiesbadener Magistrat nun beschlossen, die Aktion mit Hinweis auf die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit laufen zu lassen und den goldenen Erdogan nicht zu abzubauen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, solange von der Statue "keine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung" ausgehe, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Biennale wolle unter dem Titel "Bad News" provozieren, es sei klar gewesen, dass das auch diskussionswürdige Aktionen bedeute.

Europaministerin: Lage in der Türkei zu ernst

Gegenwind bekam die Stadt Wiesbaden von Lucia Puttrich (CDU), Ministerin für Europaangelegenheiten der Landesregierung: Sie schrieb auf Twitter, Kunst dürfe provozieren, den goldenen Erdogan brauchte trotzdem niemand. "Dafür ist die Lage in der Türkei viel zu ernst." Sie sei befremdet von der Statue und wolle sich gerne an der Diskussion beteiligen, wenn die Künstler sich zu ihrem Werk geäußert haben.

Lucia Puttrich @LuciaPuttrich #Kunst darf und soll provozieren. Den Goldenen #Erdogan in #Wiesbaden braucht trotzdem niemand. Dafür ist die Lage in der #Türkei viel zu ernst. Dort beseitigt der Präsident Stück für Stück #Demokratie und # https://t.co/Rpwm1K9PcM

Der Wiesbadener Staatstheater-Intendant Uwe Eric Laufenberg verteidigte die Aktion als ein Statement für die freie Meinungsäußerung. "Wir haben die Statue aufgestellt, um über Erdogan zu diskutieren", erklärte Laufenberg. "Das geht überall. Die Kunst ist dazu da, zu zeigen, wie es ist." Das sei nicht immer leicht zu verstehen. "Aber in einer Demokratie muss man alle Meinungen aushalten." Laufenberg zufolge liegt eine Genehmigung vor, nach der die Skulptur drei Monate lang auf dem Platz stehen bleiben kann. Es könne aber auch sein, dass sie zum Abschluss der Biennale am Sonntag wieder verschwinden werde.

Gefahr für die öffentliche Sicherheit?

Erdogan, noch eingewickelt, im Anflug auf Wiesbaden. Bild © hr

Tatsächlich sorgte die Aktion schon für reichlich Diskussion: Am Dienstagmorgen war die Statue bereits mit einem "Fuck Erdogan" beschmiert, in den sozialen Medien wurde die Kunstaktion heftig diskutiert. Viele äußerten Unverständnis, sprachen von Schwachsinn, Entsetzen oder fragten: "Das muss doch ein schlechter Scherz sein?"

In der Nacht zu Montag waren Anhänger und Gegner Erdogans auf dem Platz der Deutschen Einheit. Die Lage blieb nach Polizeiangaben ruhig. Vor der Statue machten Passanten am Dienstag Selfies, um sie auf Twitter zu posten.

Sollte es doch noch Ärger vor der Statue geben, dann will die Stadt allerdings handeln: "Bei konkreter Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zusammenhang mit der Kunstinstallation werden die Ordnungsbehörden einschreiten."