Das Spielfieber geht um in den Räumen der Brüder-Grimm-Gesellschaft in Kassel. Am Dienstag wurde eine neue Ausstellung über das Spiel im Märchen eröffnet. 100 Jahre alte Würfelspiele sind darunter und Karten, die Dornröschen, Aschenputtel und Rotkäppchen zeigen. Seit etwa 1850 gibt es Spiele mit Märchenfiguren der Brüder Grimm. Kunstmaler haben dazu die Bilder geliefert. Viele alte Spiele sind sehr wertvoll und deshalb hinter Glas, aber einige stehen auch für Besucher zum Selberspielen bereit.