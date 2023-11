Audio starten

Gewalt gegen jüdische Menschen, geplünderte Geschäfte, brennende Synagogen. 85 Jahre nach den Novemberpogromen muss in vielen Gemeinden noch einiges Aufgearbeitet werden - das jüdische Leben in den Städten, aber auch seine Zerstörung durch die Menschen in der NS-Zeit. Elen Schmidt hat sich in den Regionalstudios umgehört, wo neue Orte des Erinnerns entstehen.