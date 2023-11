Audio starten

Unter dem Motto "Sheyn lecker", "Sheyn laut"und "Sheyn lustig" standen die Jüdischen Kulturwochen in Frankfurt, die heute zuende gehen. Neben Konzerten, Lesungen und Theaterstücken gab es ein Koch-Event und zwei Auftritt des amerikanischen Standup-Comedians Modi Rosenfeld.

Trotz des Kriegs in Israel hatte die jüdische Gemeinde am gesamten Programm festgehalten, um jüdisches Leben und jüdische Kultur "jetzt erst recht" zu stärken. Mehrere Veranstaltungen mussten trotzdem abgesagt werden, so der Auftritt des Jerusalem Great Synagogue Choir.