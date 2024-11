Audio starten

Wuschelkopf und Ohrring: Rembrandt gilt als junger Wilder - und gehört zu den berühmtesten Künstlern aller Zeiten. Gleich 14 Bilder von Rembrandt oder aus seiner Malerwerkstatt hängen in Kassels Schloss Wilhelmshöhe. Bald werden in Kassel noch mehr Bilder von ihm zu sehen sein, denn: 2026 soll es eine große Rembrandt-Schau geben.

Am Donnerstag haben die Ausstellungsmacher ihr Konzept in einer exklusiven Vorab-Präsentation vorgestellt - im Rembrandt-Saal der Gemäldegalerie. Gezeigt werden 50 Bilder aus aller Welt, auch aus den ganz großen Museen, wie dem Rijksmuseum in Amsterdam (Niederlande). Im Mittelpunkt soll das Jahr 1632 stehen: Ab diesem Jahr signierte Rembrandt seine Bilder wie die ganz großen Meister nur noch mit seinem Vornamen. Die Ausstellung wird voraussichtlich vom 7. Mai bis 16. August 2026 in der Neuen Galerie zu sehen sein.