Der Brass & Drum Corps in Kriftel gibt mächtig Gas, nicht nur bei den großen Karnevals-Sitzungen, sondern auch europaweit. In den Niederlanden ist das Team jetzt Europameister 2023 geworden in der Concert Class. Zusätzlich haben sie die Kategorien Percussion, Field Music und Ensemble Music für sich entschieden. Bei den German Open 2023 waren sie schon zweiter.