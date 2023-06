Der Kulturpass startet am Mittwoch, bundesweit und damit auch in Hessen.

Angesprochen sind alle Jugendlichen des Jahrgangs 2005 - also jene, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden oder schon geworden sind. Beantragen können die Jugendlichen den Pass auf der Webseite kulturpass.de oder über eine App. Sie bekommen dann ein Guthaben von 200 Euro. Zwei Jahre lang können sie es einlösen. Laut Statistischem Landesamt können in Hessen in diesem Jahr rund 61.000 Menschen davon profitieren. Der Bundestag stellt insgesamt 100 Millionen Euro bereit.