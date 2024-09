Kunst - illegale Online-Versteigerung verhindert

Ein jahrhundertealtes Stofffragment aus Peru ist laut Kunstministerium vor einer geplanten illegalen Online-Versteigerung bewahrt worden.

Das Ministerium und Ermittlungsbehörden in Hessen sicherten das gut erhaltene Kusntwerk auf Bitte der peruanischen Kulturbehörden Es wurde der Botschaft in Berlin übergeben. Das Fragment gehöre nach dem Kulturgutschutzgesetz nicht in privaten Besitz, sondern in seine peruanische Heimat, sagte Kunstminister Timon Gremmels (SPD). Zu der geplanten Auktion nannte das Ministerium keine Details.