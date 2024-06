"Meeting of Styles" startet in Wiesbaden

Audio "Meeting of Styles" startet in Wiesbaden

Audio starten

Die Entstehung riesige Murals verspricht das "Meeting of Styles"-Festival, das am Donnerstag (13. Juni) in Wiesbaden startet. Über 100 Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler werden am Brückenkopf in Mainz-Kastel an Wandbildern arbeiten, dazu gibt es Musik und Party. Insgesamt wird eine Fläche von rund 4.000 Quadratmetern bemalt.