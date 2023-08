Mit einem großen Feuerwerk ist am Sonntagabend in Frankfurt das Museumsuferfest zu Ende gegangen. Rund 1,2 Millionen Besucher zählte die dreitägige Veranstaltung am Main - trotz wechselhaften Wetters.

Dem Veranstalter reichen am Ende zwei Worte, um Bilanz zu ziehen. Ein "super Fest" sei es gewesen, sagt Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main. Drei Tage lang feierte Hessens größte Stadt ihr Museumsuferfest. 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher - so die ersten Schätzungen - kamen. Kein Rekord zwar aber angesichts des wechselhaften Wetters am Wochenende eine beeindruckende Zahl.

So gute wie keine Zwischenfälle

Doch es ist nicht allein die Besucherzahl, die bei den Organisatoren für Zufriedenheit sorgt. Trotz der Besuchermassen (allein 500.000 am Samstag) blieb es nämlich überaus friedlich. Bis zum Sonntagabend seien so gut wie keine Zwischenfälle registriert worden, hieß es.

Bei dem dreitägigen Fest hatten 32 Museen in Frankfurt länger geöffnet. Mehrere Bühnen mit Live-Musik und rund 400 Stände verwandelten das Mainufer in eine Festmeile. Gastland der diesjährigen Ausgabe war Südkorea.

Ein besonderes - weil spontanes - Highlight setzte am Samstag die Frankfurter Feuerwehr. Eines ihrer Löschboote lieferte eine Wassershow mit Fontänen ab, die zusätzliche Besucher anlockte.