In der Wiesenmühle in Fulda gibt es nicht nur selbstgebrautes Bier. Mit fast sieben Metern Durchmesser hat die Wiesenmühle auch ein besonders großes Mühlrad. Solche und viele andere Informationen zur Industriegeschichte Fuldas sind in einem neuen Architekturführer mit dem Titel "Gefilzt, gewebt und gummiert" zusammengetragen.

Ein handlicher Reiseführer für Touristen, aber auch für geschichtsinteressierte Einheimische. Der integrierte Stadtplan führt zu den Stätten der Fuldaer Industriearchitektur: der Wollgarnfabrik und das früherer Gerberviertel, "Fulda Reifen" oder der ehemalige Lokschuppen.