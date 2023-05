Audio starten

Was bleibt von der umstrittenen Documenta 15? Auf jeden Fall ein neuer Raum in der Neuen Galerie in Kassel. Er ist Teil der Ausstellung "About Documenta", die die Geschichte der Documenta-Ausstellungen von der ersten 1955 bis heute erzählt. Die große Herausforderung war, den Event und Mitmach-Charakter der vergangenen Documenta darzustellen, so die Kuratoren.

Ziegelsteine der Jatiwangi Art Factory liegen in einer Vitrine in der Mitte des Raums. Diese hat das Künstlerkollektiv auf der Ausstellung als Zertifikate verkauft – Gegenwert war ein Stück Land in Indonesien, das aufgeforstet wurde. Auch die omni-präsente Antisemitismus-Debatte hat Eingang gefunden. Neben einem Überblick des Medienechos hat der Künstler Dan Perjovschi seine Erlebnisse und die Geschehnisse auf einem großflächigen Wandkunstwerk verarbeitet. Er hatte zur Weltkunstschau die Säulen des Fridericianums mit Zeichnungen neugestaltet.