Jahresrückblick 2024 | Juli bis September Unwetter in Nordhessen, Geld-Not in Löhnberg, Gold-Traum in Paris

Unwetter in Nordhessen, Geld-Not in Löhnberg, Gold-Traum in Paris

Das dritte Quartal des Jahres 2024 ist voll von hessischen Skandalen, Affären und Unglücken. Immerhin: Die Kasselerin Marie Reichert sorgt außerhalb der Landesgrenzen für großen Jubel. Die Monate Juli, August und September im Schnelldurchlauf.

Können Sie sich noch an den Sommer 2024 erinnern? Laut Rudi Carrell bringt diese Jahreszeit bekanntlich Sonnenschein von Juli bis September. Ob es wirklich so war? Um das herauszufinden, blicken wir an dieser Stelle zurück aufs dritte Quartal des Jahres. Was war los in Hessen? Die wichtigsten Ereignisse der Monate Juli, August und September im Überblick.

Das hat Hessen bewegt

Mansoori vs. Messari: SPD-Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori feuert Bau-Professorin Lamia Messari-Becker wegen "nicht hinnehmbaren Fehlverhaltens". Wie später herauskommt, soll Messari-Becker ihren Kabinettsposten in einem Elterngespräch drohend ins Spiel gebracht haben, um eine bessere Abi-Note für ihre Kinder herauszuschlagen. Der Beginn einer Affäre, die auch Monate später nicht abgeschlossen ist.

Shopping auch sonntags möglich: Nach monatelangen Diskussionen bringt der Landtag eine Gesetzesänderung auf den Weg und erlaubt das Shoppen in vollautomatisierten Supermärkten. Angestoßen wird die Debatte Anfang des Jahres durch den Fuldaer Handelskonzern Tegut, der seine ohne Personal auskommenden Teo-Märkte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen will. Kurz vor dem Tatort am Sonntag noch mal schnell ein paar Chips und Dosenbier kaufen und dabei mit niemandem reden müssen? Geht!

Riedbahn? Dicht! Die Deutsche Bahn reagiert auf die täglichen Störungen auf der sogenannten Riedbahn und sperrt die 74 Kilometer lange Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim für insgesamt fünf Monate komplett. Diese offiziell "Generalsanierung" genannten Arbeiten sorgen für erhebliche Behinderungen im Zugverkehr.

Letzte Generation blockiert Frankfurter Flughafen: Sechs Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen der "Letzten Generation" dringen auf das Gelände des Frankfurter Flughafens eins und kleben sich an verschiedenen Punkten und auf Start- und Landebahnen fest. Insgesamt fallen 270 Flüge aus.

Zum Sport

Freigang bleibt stabil: Die umworbene Nationalspielerin Laura Freigang entscheidet sich für ihr Herz und einen Verbleib bei den Eintracht Frankfurt Frauen. "Es ist offensichtlich, wie sehr ich die Stadt und den Verein liebe. Ich will mit der Eintracht Titel gewinnen", sagte sie und verlängert ihren Vertrag bis Sommer 2027. Was folgt, ist das unerwartete Aus in der Champions-League-Qualifikation und eine furiose Bundesliga-Hinrunde. Die Eintracht-Frauen spielen tatsächlich oben mit.

Und die Kultur?

documenta stellt sich neu auf: Die Weltkunstaustellung documenta ernennt im zweiten Anlauf eine neue Findungskommission für die Schau im Jahr 2027. Die erste Kommission war schon im vorigen Jahr berufen worden, nach einer Diskussion um Antisemitismus-Vorwürfe gegen eines der Mitglieder trat das gesamte Team im November 2023 aber zurück.

Und sonst so?

Neuer Nachbar für Petra: Im Frankfurter Zoo wird Ende Juli eine Umzugskiste im XXL-Format ausgepackt. Inhalt: das Nashorn Taco. Das 29 Jahre alte Spitzmaulnashorn verlässt den Zoo in der Karnevalshochburg Köln und zieht im gesetzten Alter in den etwas ruhigeren Frankfurter Osten. Taco übernimmt das alte Gehege des im Dezember 2023 verstorbenen Kalusho und wird nun neuer Nachbar von Petra. Das Nilpferd wohnt gleich nebenan.

AUGUST 2024

Das hat Hessen bewegt

Gottsbüren gleicht einem Trümmerfeld: Heftige Unwetter mit Starkregen fegen durch Nordhessen und treffen dort vor allem den Trendelburger Stadtteil Gottsbüren (Kassel) besonders hart. Die Straßen platzen auf, Autos, Bäume und Heizöltanks werden einfach mitgerissen, mehr als 100 Häuser beschädigt. "Die Lage ist dramatisch", schildert der parteilose Bürgermeister Manuel Zeich.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Tödliche Schüsse an Gleis 9: Ein 54 Jahre alter Mann erschießt am Frankfurter Hauptbahnhof vor den Augen zahlreicher Reisenden einen 27-Jährigen. Der mutmaßliche Täter wird wenige Meter vom Tatort von der Polizei festgenommen, laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft könnte eine Familienfehde in der Türkei der Grund für die Tat sein.

Nagetier kappt Flughafen-Strom: Ein Siebenschläfer sorgt für einen Kurzschluss in einer Umspannanlage des Frankfurter Flughafens und verursacht damit einen Stromausfall. In Terminal 1 gehen die Lichter aus, rund 1.000 Koffer bleiben auf den Gepäckbändern liegen. Immerhin: Da der Nager erst um kurz vor 23 Uhr zubeißt – und damit kurz vor Beginn des Nachtflugverbots – bleibt ein Chaos aus. Es kommt nur zu vereinzelten Verspätungen und Ausfällen.

Zum Sport

Reichert zeigt's Nowitzki: Die 3x3-Basketballerin Marie Reichert aus Kassel begeistert bei den Olympischen Spielen nicht nur dank ihrer spektakulären Sportart. Die 23-Jährige gewinnt bei ihrer Olympia-Premiere auch noch sensationell Gold und haut im Finale gegen Spanien selbst Superstar Dirk Nowitzki vom Hocker. Der Basketball-Superstar fiebert in der ersten Reihe mit und ist nach der Partie der erste Gratulant.

Videobeitrag Jahresrückblick 2024: Kasselerin gewinnt Olympia-Gold Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Und die Kultur?

Großer Auftritt für Marburg: Die Stadt dient in der Amazon-Serie "Perfekt Verpasst" mit Anke Engelke und Bastian Pastewka nicht nur als hübsche Kulisse. Sie liefert bei der Ausarbeitung des Drehbuchs auch Ideen für die Umsetzung der Story rund um zwei Menschen, die wie füreinander geschaffen sind, sich aber irgendwie nie begegnen.

Und sonst so?

Ein Hauch von Arielle in Nordhessen: Bis zu den Olympischen Spielen hat es "Mermaiding" zwar noch nicht geschafft. Dass die Sportart immer mehr Fans anzieht, beweist aber das bereits zum dritten Mal stattfindende Merfolk-Treffen in Lohfelden (Kassel). Um was es hier geht? Frauen und Männer schwimmen und tauchen in Meerjungfrauen- und Meerjungmänner-Kostümen durchs Wasser und zeigen dabei – so heißt es – Formationen. Als würde Arielle im Wasser Turnen. Wie das aussieht? So:

Videobeitrag Meerjungfrauen und Meerjungmänner Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

SEPTEMBER 2024

Das hat Hessen bewegt

Löhnberg in Not: Die mittelhessische Gemeinde Löhnberg (Limburg-Weilburg) rutscht nach jahrelanger Misswirtschaft in die Roten Zahlen und ist teilweise zahlungsunfähig. Der zuständige Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) lässt sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen, nun soll der vom Regierungspräsidium Gießen eingesetzte Staatsbeauftragte Heiko Stock einmal gründlich aufräumen.

AfD-Politiker schießt sich selbst ins Bein: Der AfD-Politiker Maximilian Müger ruft in einem TikTok-Video zum Kampf gegen Migration auf und fuchtelt dabei martialisch mit einem Sturmgewehr vor der Kamera herum. Der 31-Jährige beteuert im Anschluss zwar, dass das Filmchen versehentlich im Internet gelandet sei. Seine politische Karriere ist dennoch erst einmal vorbei. Müger verlässt nach freundlicher Aufforderung Partei und Fraktion.

Das VW-Denkmal bröckelt: Nach der Ankündigung der Volkswagen-Spitze, im kommenden Jahr möglicherweise Werke zu schließen und Verträge zu kündigen, geht am VW-Werk in Baunatal (Kassel) die Angst um. Die Job-Garantie ist Vergangenheit, die Zukunft unsicher. Die Politik verspricht Hilfe, der Betriebsrat droht mit Streiks - und setzt diese Drohung im Dezember in die Tat um.

Zum Sport

Das Ende der Lieberknecht-Liebe: Er führte die Lilien in Bundesliga, dann ging nicht mehr viel: Erfolgstrainer und Fan-Liebling Torsten Lieberknecht verlässt nach verkorkstem Zweitliga-Saisonstart den SV Darmstadt 98 und verabschiedet sich mit einem emotionalen Video. Sein Nachfolger wird der eher nüchterne Florian Kohfeldt. Kann das gutgehen? Spoiler: Ja, es kann. Kohfeldt stabilisiert das Team und führt die Südhessen erst einmal raus aus dem Tabellenkeller.

Und die Kultur?

Gar nicht komisch: Die behindertenfeindlichen Witze von Comedian Luke Mockridge im Podcast von Nizar Akremi und Shayan Garcia lösen eine bundesweite Debatte über die Grenzen von Humor, Kunstfreiheit und Cancel Culture aus. Die Veranstalter sagen geplante Auftritte von Akremi in Fulda und weiteren Städten ab.

Und sonst so?

Ein Hauch von Jurassic Park im Senckenberg-Museum: Das Frankfurter Senckenberg-Museum freut sich über Dino-Nachwuchs und einen echten Hollywood-Star. Gleich neben dem Tyrannosaurus rex und dem Triceratops stehen ab sofort auch ein Velociraptor und ein Deinonychus. Ersterer ist seit den 90er-Jahren und "Jurassic Park" weltberühmt und weltweit gefürchtet. Die Dauerausstellung zeigt aber: So groß und gefährlich wie im Blockbuster sieht der kleine Velociraptor gar nicht aus.