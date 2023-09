Audio starten

Die neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim, Nino Haratischwili, freut sich auf die bevorstehende Zeit in Frankfurt. "Ich fühle mich der Stadt schon lange verbunden", erzählte die in Berlin wohnende Romanautorin, Theaterautorin und Regisseurin am Donnerstag in Frankfurt.

Neben dem Literaturpreis und 20:000 Euro Preisgeld erhält die Autorin für ein Jahr das Wohnrecht im Häuschen An der Oberpforte 42. Ab und an wolle sie dort vorbeischauen und die Zeit dort zum Arbeiten nutzen, so die Autorin. In den nächsten Monaten werde sie sich einer neuen Trilogie widmen.