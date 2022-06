Seit 1955 findet die bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst in Kassel statt. Seitdem ist viel passiert - Skurriles, Skandalöses und Bewegendes. Ein Blick zurück auf die Highlights aus fast 70 Jahren documenta.

Zwischen 1964 und 1982 sorgte der Aktionskünstler Joseph Beuys immer wieder für Aufregung auf der documenta. Zum Beispiel 1977 mit seiner Honigpumpe, einer Installation aus Leitungsrohren, durch die Honig floss. Oder 1982, als er eine Kopie der Zarenkrone von Iwan dem Schrecklichen einschmelzen und aus dem Gold einen sogenannten Friedenshasen und eine kleine Sonne gießen ließ.

Beuys wollte damit ein Zeichen gegen Dekadenz und die kapitalistische Wohlstandsgesellschaft setzen. Bei den Zuschauenden auf dem Kasseler Friedrichsplatz kam die Aktion weniger gut an: Einige warfen aus Protest sogar mit Eiern.

Das Kunstwerk wurde nach der documenta an den Kunstsammler Josef W. Fröhlich verkauft und steht heute in der Stuttgarter Staatsgalerie. Der Erlös finanzierte ein weiteres Projekt von Beuys: "Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung". Ab 1982 ließ er in einer umfangreichen Pflanzaktion 7.000 Bäume, hauptsächlich Eichen, in ganz Kassel pflanzen.

Spaziergänger auf einer Allee aus Beuys-Bäumen in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Zudem ließ er 7.000 Basaltstelen auf dem Friedrichsplatz auftürmen - eine Stele für jeden Baum. Immer, wenn ein Baum gepflanzt wurde, wurde auch ein Stein entfernt und neben dem Setzling aufgestellt. Der Platz leerte sich aber nur langsam. Erst fünf Jahre später, zur documenta 8 im Jahr 1987 und ein Jahr nach dem Tod des Künstlers, pflanzte Beuys' Sohn Wenzel schließlich den letzten Baum. Die Baum-Stein-Paare prägen bis heute das Kasseler Stadtbild.

Apropos Friedrichsplatz: Ihn nutzte auch der US-amerikanische Konzeptkünstler Walter De Maria im Jahr 1977, als er für die documenta 6 einen ein Kilometer langen Messingstab vertikal in Richtung Erdmittelpunkt versenken ließ. Dafür wurde ein Bohrturm auf dem Platz aufgebaut und unter Aufsicht eines Geologieprofessors in die Erde gebohrt.

Nicht nur in Kassel, sondern auch überregional gab es Proteste gegen das Kunstwerk. Für Gegner war die Aktion eine Verschandelung des Friedrichsplatzes, unter anderem wegen des Bohrturms und der damit verbundenen Lärmbelästigung.

Auf dem Friedrichsplatz ist nur das obere Ende des Erdkilometers zu sehen. Bild © picture-alliance/dpa

Und noch ein Problem hat der Erdkilometer: Man sieht ihn nicht - schließlich steckt er tief in der Erde. Vom Platz aus ist nur die runde Scheibe zu sehen, die das obere Ende des Stabs markiert. Immerhin macht eine quadratische Sandsteinplatte drumherum darauf aufmerksam, was da unter der Erde liegt.

Bereits 1989, drei Jahre vor der documenta 9, schrieb die Stadt Kassel einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Königsplatzes aus. Der Landschaftskünstler Gustav Lange setzte sich durch mit seinem Entwurf einer elf Meter hohen und 32 Meter breiten hölzernen Treppe. Oben angekommen, wartete - nichts. So kam das Kunstwerk auch zu seinem Namen: "Die Treppe ins Nichts".

Die 1,1 Millionen D-Mark teure Treppe war schon vor ihrem Bau umstritten, die Kasseler Bürger konnten sich nie für sie erwärmen. Die Stadt wollte sie deswegen schon bald wieder loswerden. Künstler Lange wehrte sich viele Jahre dagegen und pochte auf sein Urheberrecht.

Die "Treppe ins Nichts" im Jahr 2000. Bild © picture-alliance/dpa

2000 setzte sich die Stadt schließlich vor Gericht durch - und ließ die Treppe in einer Nacht- und Nebelaktion abreißen, noch bevor das Urteil rechtskräftig war. Damit riskierten sie ein Ordnungsgeld von 204.500 Euro. Der damalige Oberbürgermeister Georg Lewandowski (CDU), der Rechtsdezernent und der Baudezernent Kassels wurden schließlich wegen Untreue angeklagt und mussten insgesamt 42.000 Euro Strafe zahlen.

Kassel und Catherine David - das blieb bis zuletzt eine schwierige Beziehung. Als erste Frau überhaupt kuratierte die Französin 1997 die documenta 10. Immer wieder schimpfte sie über Kassel und seine - in ihren Augen - fehlende kulturelle Tradition und nannte die Stadt provinziell. Als Beispiel dafür herhalten mussten die Vitrinen eines Sockengeschäfts in einer Unterführung zwischen Hauptbahnhof und Treppenviertel.

Aus Protest gegen die documenta-Chefin riefen zwei Kasseler schließlich die "Sockumenta X" aus und ergänzten das documenta-Logo um eine durchgestrichene Socke. David entschuldigte sich später für ihre Aussage.

Lothar Schluckebiers Sockenladen sorgte 1997 für Unmut bei Kuratorin Catherine David. Bild © picture-alliance/dpa

Es war ein spektakuläres Kunstwerk - und ein holpriger Weg dorthin. 1968, noch lange vor seiner Reichstags-Verhüllung, wollte der bulgarische Künstler Christo zur documenta 4 eine Plastik mit dem Namen "5.600-Kubikmeter-Paket" in den Kasseler Himmel schicken. Dazu presste er Luft in einen Kunststoffschlauch.

Es hakte aber immer wieder: Die Plastikwurst platzte mehrfach und sackte in sich zusammen. Schließlich war es eine regionale Firma, die die passende Umverpackung liefern konnte. Im vierten Versuch schickte Christo seinen Ballon mit Unterstützung von Feuerwehr und der britischen Rheinarmee schließlich 85 Meter in die Höhe.

Aufbau von Christos Installation 1968. Bild © picture-alliance / IMAGNO/Christian Skrein | Christian Skrein

Vom 3. August bis zum 26. Oktober schwebte das Kunstwerk über der Karlswiese. Die Kasseler Bevölkerung hatte schnell ein paar Spitznamen parat: von "Auespargel" über "documenta-Wurst" bis hin zur "Monster-Zigarre" war alles dabei.

Mit den Elementen haderte auch der chinesische Künstler Ai Weiwei 2007 - aber nur kurz. Zur documenta 12 ließ er einen vierstöckigen Turm aus Resten von chinesischen Holzhäusern an der Karlsaue bauen. Es war sein Kommentar zum Bauboom in China, dem die traditionellen Häuser zum Opfer fielen. Wenige Tage nach der Eröffnung aber brachte ein Unwetter den zwölf Meter hohen Turm zum Einsturz.

Weiwei sprach sich schnell gegen einen Wiederaufbau aus. "Das ist alles ein Produkt der Natur, sogar ich bin das", sagte der Chinese. Sein Werk sei dadurch sogar besser als vorher. Und auch der damalige documenta-Chef Roger Buergel sah darin einen Vorteil: Die Trümmer ließen Raum für Assoziationen zu - genau das wolle man mit Kunst erreichen.

Ai Weiweis Kunstwerk "Template" stürzte nach einem Sturm in sich zusammen. Er baute die Installation an der Karlsaue nicht wieder auf. Bild © picture-alliance/dpa

Die letzte documenta 14 wollte politisch sein wie nie, scheiterte aber letztlich an den eigenen Ansprüchen. Ein Kunstwerk von 2017 blieb aber nachhaltig im Gedächtnis: Die argentinische Künstlerin Marta Minujin platzierte einen maßstabsgetreuen Nachbau des Athener Parthenon-Tempels aus Metall auf den Friedrichsplatz. Aus der Ferne wirkte der "Parthenon of Books", als sei er mit glitzernden Steinchen behangen. Tatsächlich waren es aber ehemals oder aktuell verbotene Bücher. Ein Hingucker - und ein Publikumsliebling: Viele brachten selber ihre Bücher nach Kassel.

Das documenta-Kunstwerk "The Parthenon of Books" der argentinischen Künstlerin Marta Minujin. Bild © picture-alliance/dpa