Wer beim Wacken Open Air auftreten darf, gehört zu den Großen der Metalszene. April Art aus Neu-Anspach hat es geschafft: Mit einem musikalischen Genrewechsel und einem ungewöhnlichen Outfit.

"Wacken", ertönt ein lauter Schrei aus vier Kehlen im Neu-Anspacher Proberaum der Metalband April Art. Das Quartett spielt in diesem Jahr erstmals auf dem legendären Metalfestival in Schleswig-Holstein. Dabei machte die Band bis vor Kurzem noch sanften Poprock.

Neuer Sound

Grund für den stilistischen Wandel und das neue Markenzeichen der Band - die Farbe rot - war die Coronapandemie. "Da haben wir überlegt, wie wollen wir in Zukunft klingen? Was macht uns aus und wie sind wir eigentlich?", erinnert sich Drummer Ben. Der neue Bassist Julian brachte als neuen musikalischen Impuls Metal in die Gruppe und so änderte sich der Stil der Band bei den Proben in diese Richtung. Modern-Metal-Sound nennt April Art es selbst.

Neuer Look Als dann die Aktion "Alarmstufe rot!" lief, mit der Künstler und Künstlerinnen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machten, entwarf Sängerinn Lisa ein knallrotes Outfit für die Band. Zum neuen Sound kam somit auch ein neuer Look. Eine Kombination, die den vier Hessen den Durchbruch bescherte. Auch, weil sie sich vom Einheitsschwarz der Metalszene abheben. April Art traten bei der Sendung "Bühne frei" auf, mit der der Hessische Rundfunk Künstlerinnen und Künstlern während der Pandemie eine Plattform bot. Es folgten Angebote für Konzerte und Festivals. Die Band spielte bei "70.000 tons of metal", der weltgrößten Heavy-Metal-Kreuzfahrt. Und dann kam die Anfrage: Wollt ihr in Wacken spielen? April Art vor dem Kreuzfahrtschiff der "70.000 ton of metal cruise" Bild © April Art Wacken Open Air - der Metal-Olymp "Ja, das war unglaublich," erinnert sich Lisa. "Das ist genau das, wovon wir geträumt haben." Denn das Wacken Open Air ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit, sozusagen der Metal-Olymp für Fans und Bands. 85.000 Menschen feiern jedes Jahr am ersten Augustwochenende in dem schleswig-holsteinischen Dorf zu harten Gitarrenriffs. Jetzt ist die Vorfreude groß, mit Bands wie Korn, den Scorpions oder Primal Fear auf dem selben Festival zu spielen. Weitere Informationen April Art beim Wacken Open Air Freitag, 2. August

18.30 Uhr

Wasteland-Stage Ende der weiteren Informationen Wollen von der Musik leben können Wacken, die Metal-Kreuzfahrt - die Highlights der Metalszene hat April Art also schon abgesahnt. Und jetzt? Sind damit schon alle Ziele der Band aus Mittelhessen erreicht? Gitarrist Chris schüttelt den Kopf. "Es wäre ein Riesenziel, dass alle in der Band vom Musikmachen leben können." Denn noch arbeitet Bassist Julian vier Tage die Woche als Chemielaborant, Gitarrist Chris hat seinen IT-Job auf drei Tage runtergefahren und Lisa macht einmal die Woche die Buchhaltung für eine Firma. Drummer Ben hat das Ziel dagegen schon erreicht: Er konzentriert sich mittlerweile komplett auf April Art. Aber vielleicht kommen auch die anderen drei Bandmitglieder ihrem Ziel nach Wacken ein Stück näher. Eine bessere Bühne um sich der Metalwelt zu präsentieren gibt es schließlich nicht. Die Erfolgsstory in Rot dürfte also weitergehen.