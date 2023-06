Mehr Konzerte, mehr Spielstätten: Das Rheingau Musik Festival ist in diesem Jahr größer denn je - genauso wie der Ansturm auf die Konzerttickets. Auf der Bühne stehen unter anderem Star-Geiger Daniel Hope, Jazz-Allrounder Götz Alsmann und Sänger Michael Schulte.

164 Konzerte an 28 Spielstätten, das gab es noch nie. Und noch einen Rekord hat das Rheingau Musik Festival (RMF) bereits vor dem Eröffnungskonzert am Samstag gebrochen: Von den 140.000 Karten seien schon mehr als 100.000 verkauft, sagte der Geschäftsführer des Festivals, Marsilius Graf von Ingelheim.

Besonders die Konzerte mit klassischer Musik sind demnach in diesem Jahr schnell ausverkauft gewesen. Auf dem Programm steht in der mittlerweile 36. Saison wieder der gewohnte Mix aus Klassik, Pop, Weltmusik und Jazz.

Unter anderem treten Star-Geiger Daniel Hope, Cellistin Sol Gabetta, Jazz-Allrounder Götz Alsmann sowie die Singer-Songwriter Michael Schulte und Gregor Meyle auf.

hr-Sinfonieorchester eröffnet Festival

Eröffnet wird das Festival traditionell mit einer Festrede - in diesem Jahr von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck - und einem Konzert des hr-Sinfonieorchesters im Kloster Eberbach in Eltville (Rheingau-Taunus).

Das Motto für den Abend lautet diesmal "Vive la France!": Unter der Leitung von Chefdirigent Alain Altinoglu werden Stücke der französischen Komponisten Hector Berlioz, Édouard Lalo und Francis Paulenc inszeniert. Das Konzert am Samstagabend wird im Livestream und in hr2 übertragen.

Kunstministerium: "Einzigartig in Hessen"

Das Festival findet seit 1987 im Rheingau und benachbarten Regionen wie Frankfurt und dem rheinland-pfälzischen Ingelheim statt. Die Konzertreihe wird hauptsächlich privat finanziert.

Damit und mit seinen Dimensionen sei das Festival "einzigartig" in Hessen, so das hessische Kunstministerium. In diesem Jahr wird ein Etat von acht Millionen Euro erwartet, 25.000 Euro stammen aus Fördergeldern.

Veranstaltungsorte sind unter anderem Weingüter und Kulturdenkmäler wie Schloss Johannisberg in Geisenheim, Schloss Vollrads in Oestrich-Winkel (beide Rheingau-Taunus) sowie das Kurhaus Wiesbaden.

In diesem Jahr finden auch Konzerte im neuen Casals Forum in Kronberg (Hochtaunus) sowie erstmals seit der Renovierung wieder in der Mainzer Rheingoldhalle statt. Das Festival endet am 2. September.