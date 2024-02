Mit 155 Veranstaltungen und erstmals zwei Eröffnungskonzerten geht das Rheingau Musik Festival in diesem Jahr an den Start. Das Programm vereint einmal mehr internationale Stars aus Pop und Klassik.

Mit erstmals zwei Eröffnungskonzerten in unterschiedlicher Besetzung startet das Rheingau Musik Festival sein diesjähriges Sommerprogramm. "Den Auftakt machen wir traditionell im Kloster Eberbach und gehen dann für das zweite Eröffnungskonzert ins Kurhaus Wiesbaden", sagte Gründungsintendant Michael Herrmann am Donnerstag in Oestrich-Winkel. Insgesamt 155 Konzerte an 24 Spielstätten wird das Festival in diesem Jahr vom 22. Juni bis 7. September im Programm haben.

Fokus-Künstler, Hollywood und zahlreiche Promis

Vier Fokus-Künstler sollen den "Sommer voller Musik" besonders prägen: der Geiger Christian Tetzlaff, die Cellistin Anastasia Kobekina, der Pianist Bruce Liu und die Jazz-Saxophonistin Candy Dulfer. Bei den Eröffnungskonzerten am 22. und 23. Juni werden Christian Tetzlaff und Bruce Liu vom hr-Sinfonieorchester unter Alain Altinoglu begleitet.

Der diesjährige Schwerpunkt heißt "Spot on: Hollywood". Unter diesem Motto wird Filmmusik in zwölf Konzerten mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern erlebbar gemacht.

Darüber hinaus schmücken zahlreiche Stars aus Klassik und Pop bei der 37. Festivalsaison die Bühnen. Zu ihnen gehören Starpianist Lang Lang, die Sänger Álvaro Soler, Max Mutzke und Max Giesinger, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Opernsänger Rolando Villazón oder Eckart von Hirschhausen.

Tickets ab sofort im Verkauf

Neben vielen Veranstaltungsorten im Rheingau sind auch Konzerte in Weingütern, Schlössern und Kirchen benachbarter Regionen geplant. Der Kurpark in Wiesbaden soll für eine Woche mit Konzerten aus den Bereichen Klassik und Pop ins Rampenlicht rücken, wie Geschäftsführer Marsilius Graf von Ingelheim sagte. "Wir sind überzeugt, dass dieses facettenreiche Angebot für jeden Musikliebhaber etwas Besonderes bereithält." Die mehr als 140.000 Eintrittskarten stehen nach Angaben der Festivalleitung ab Donnerstag im Verkauf.

Die Gesamtkosten des Events belaufen sich laut Veranstalter auf acht Millionen. Langfristige Sponsorenverträge, Konzerte- und Sachsponsorings, die Beiträge und Spenden der Mitglieder des Fördervereins sowie ein Landeszuschuss in Höhe von 25.000 Euro sichern die Finanzierung des Rheingau Musik Festivals.

