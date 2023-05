Gedenkveranstaltung am Sonntag an der Festhalle Frankfurt vor dem Konzert von Roger Waters.

Vor einem Konzert von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters in Frankfurt haben sich am Sonntag hunderte Menschen zum Gedenken und Protest vor der Festhalle versammelt. Waters wird Antisemitismus vorgeworfen. Gegen ihn wird nach einem Konzert in Berlin wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Mit einer Gedenkveranstaltung und Kundgebung wollen Vertreter aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft am Pfingstsonntag in Frankfurt gegen das umstrittene Konzert von Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters protestieren.

Das Bündnis, dem sich auch der Frankfurter Magistrat angeschlossen habe, wolle ein starkes Zeichen gegen Judenhass setzen und für ein Frankfurt ohne Hass und Hetze werben, teilten die Veranstalter zuvor mit.

Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Manche trugen aus Solidarität mit Israel Flaggen und Schilder.

Gedenken an Deportation jüdischer Männer

In der Frankfurter Festhalle als Veranstaltungsort des Konzerts waren im Zuge der Pogromnacht 1938 mehr als 3.000 jüdische Männer zusammengetrieben, festgehalten und misshandelt worden, um anschließend deportiert zu werden.

Im Gedenken an sie verlasen Schülerinnen und Schüler die Namen der Opfer.

Zu den Rednerinnen und Rednern der anschließenden Kundgebung ab 18 Uhr gehören der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU), der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Salomon Korn, der ukrainische Generalkonsul Vadim Kostiuk sowie Vertreter des Bündnisses "Frankfurt vereint gegen Antisemitismus" und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Auch eine Handvoll Unterstützerinnen und Unterstützer von Waters zeigte sich vor der Festhalle. Unter anderem hieß es auf einem Plakat "Thank you, Roger !!!" (dt.: Danke, Roger !!!), dazu wurde ein Ausdruck der Gerichtsentscheidung präsentiert, die das Konzert am Sonntag möglich machte.

Ermittlungen wegen Volksverhetzung nach Berlin-Konzert

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Berliner Polizei Ermittlungen gegen Waters wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen hat. Hintergrund ist die Bühnenbekleidung des Musikers während seiner Konzerte am 17. und 18. Mai in Berlin.

Auf Videos in sozialen Medien ist Waters in einem langen schwarzen Mantel mit Schulterklappen und einer roten Armbinde zu sehen, auf der ein weißer Kreis mit einem Symbol abgebildet ist. Zwei Männer in schwarzer Uniform überreichen ihm das Imitat einer Maschinenpistole, mit dem er anschließend um sich schießt.

Rogers auf einem seiner früheren Konzerte mit Armbinde (Archivbild). Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

"Diese Zusammenstellung der Bekleidung sah einer SS-Uniform sehr ähnlich", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei dem Symbol habe es sich allerdings nicht um ein Hakenkreuz gehandelt.

"Der Anfangsverdacht liegt vor, da die Kleidung dazu geeignet ist, die Würde der Opfer des Nationalsozialismus zu verletzen, den Nationalismus zu verherrlichen und den öffentlichen Frieden damit zu stören", sagte der Behördensprecher.

Waters weist Vorwürfe zurück

Waters wies Vorwürfe von volksverhetzenden Elementen in seinen Berliner Konzerten zurück. Die Elemente seines Auftritts seinen ein "klares Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Fanatismus in jeder Form", erklärte der 79-jährige Brite in der Nacht zum Samstag auf Twitter.

Versuche, die Konzerte anders darzustellen, seien unredlich und politisch motiviert, schrieb Waters. "Ich habe mein ganzes Leben lang gegen Autoritarismus und Unterdrückung die Stimme erhoben", betonte er.

Erfolgreich gegen Konzert-Absage gewehrt

Ursprünglich sollte Waters' Show in Frankfurt wegen Antisemitismusvorwürfen abgesagt werden. Waters hatte dagegen geklagt und vom Frankfurter Verwaltungsgericht Ende April Recht bekommen.

Das Gericht hatte sich in seiner Entscheidung auch auf die Kunstfreiheit berufen. Zwar bediene sich Waters im Rahmen seiner Bühnenshow offenkundig einer an die nationalsozialistische Herrschaft angelehnten Symbolik. Der Auftritt relativiere oder verherrliche aber nicht die nationalsozialistischen Gräueltaten. Es gebe zudem keine Hinweise darauf, dass Waters bei seiner Show Propagandamaterial verwende.

Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen gingen nicht in die nächste Instanz, da der Schritt wenig Chance auf Erfolg gehabt hätte.