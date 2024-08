Ab 2026 wird wieder eine Frau die Geschicke der Bad Hersfelder Theater-Festspiele lenken. Elke Hesse war bereits von 2006 bis 2009 dort Intendantin und die erste Frau in der jahrzehntelangen Festspiel-Geschichte. Als Nachfolgerin von Joern Hinkel geht sie nun in die zweite Runde.

Elke Hesse am Mittwoch in Bad Herfsfeld

Elke Hesse wird ab 2026 neue Intendantin bei den Bad Hersfelder Festspielen. Für die Theater-Macherin und Kultur-Managerin aus Wien wird es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Die 60-Jährige leitete das bundesweit bedeutende Freilicht-Theaterfestival bereits von 2006 bis 2009. Hesse ist seither die einzige Frau an der Spitze der seit mehr als 70 Jahren existierenden Festspiele. Am Mittwochmorgen wurde sie in Bad Hersfeld vorgestellt.

Hesse übernimmt die Aufgabe ab der Spielzeit 2026 wie geplant von Joern Hinkel. Der aktuelle Intendant hatte vor rund einem Jahr angekündigt, sein Engagement nach der nächsten Saison im Sommer 2025 zu beenden. Er wolle sich nach dann acht Jahren eine "neue Aufgabe im künstlerischen Bereich" und einen "frischen Impuls für seine Laufbahn" suchen.

Hesse derzeit für Wiener Sängerknaben tätig

Nachfolgerin Hesse ist aktuell unter anderem noch als Direktorin des Konzertsaals der Wiener Sängerknaben tätig. Die 60-Jährige führt dort seit 2019 den Berufstitel einer Professorin, nachdem er ihr durch den Bundespräsidenten von Österreich verliehen worden war.

Seit 2021 ist Hesse auch Mitglied des Aufsichtsrates der Wiener Staatsoper, bestellt vom Kulturministerium. Zudem ist sie seit 2017 Stiftungsrätin in Vitznau (Schweiz) und zuständig für die Vergabe von Stipendien für Nachwuchsmusiker und -künstler. Dort hat sie auch die Planungsleitung für einen Neubau eines Konzertsaals und den Aufbau eines Musik-Campus.

"Odyssee" mit Désirée Nick im Programm

Vor ihrer Zeit in Bad Hersfeld war Hesse in Wien im Theater in der Josefstadt (1999 bis 2005) und am Schauspielhaus Wien (19990 bis 2002) in Leitungspositionen tätig. In Bad Hersfeld wurde sie dann 2006 Nachfolgerin von Intendant Peter Lotschak.

In ihrer vierjährigen Amtszeit konzentrierte sich Hesse ganz auf die Intendanz und inszenierte kein eigenes Stück. Unter ihrer Leitung wurden "Faust I" und "Faust II" als Eröffnungsstücke geboten. Danach folgten "Die Jungfrau von Orléans" und 2009 die "Odysse", mit Schauspielerin und RTL-Dschungel-Königin Désirée Nick. Danach übernahm Holk Freytag den Part von Hesse als Intendant.

In den Jahren nach ihrer Intendanz ließ Hesse den Kontakt nach Bad Hersfeld nicht abreißen. Sie war immer wieder Premieren-Gast, so auch diesen Sommer, als ihr Wiener Künstler-Kollege Michael Schachermaier "Die Dreigroschenoper" inszenierte.

Hinkel hinterlässt Hesse große Fußstapfen

Hesse wird nun bei den Festspielen durchaus große Fußstapfen ihres Vorgängers vorfinden. Zuletzt gelang Joern Hinkel offiziellen Angaben zufolge eine Rekord-Saison bei dem Freilicht-Theaterfestival.

Zur am vergangenen Wochenende beendeten, 73. Saison kamen den Angaben zufolge mehr als 100.000 Zuschauer. Die Auslastung habe bei 96 Prozent gelegen. Das sei einer der besten Werte in der Festspiel-Historie gewesen. Für den 53-Jährigen war es im siebten Jahr seiner Intendanz ein persönlicher Rekord, wie die Stadt mitteilte.

Hinkel arbeitet seit 2014 für das Freilicht-Theaterfestival, zunächst als Stellvertreter des mittlerweile verstorbenen Dieter Wedel und als Regisseur. Nach Wedels Rücktritt übernahm er im Februar 2018 den Chef-Posten.

In Bad Hersfeld rechnet man es ihm hoch an, dass er die Festspiele nach der Wedel-Intendanz auf hohem künstlerischen Niveau hielt und weiterentwickelte. Der renommierte Regisseur Wedel (u.a. "Der Schattenmann") hatte den Festspielen einen enormen Popularitätsschub verliehen, viele Stars und Sternchen auf die Bühne gebracht. Die Festspiele standen zeitweise in ungewohnt grellem Rampenlicht. Nach der Wedel-Zeit führte Hinkel die Intendanz klug fort, hinterließ auch eine eigene Handschrift und führte die Festspiele durch die Corona-Pandemie.

Joern Hinkel, Intendant Bad Hersfelder Festspiele bis 2025 Bild © Jörn Perske (hr)

Hinkel wird als einer der dienstältesten Intendanten gehen

Hinkel wird, wenn er seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2025 erfüllt, mit einer achtjährigen Amtszeit einer der dienstältesten Intendanten der seit 1951 bestehenden Festspiele sein. Nur Johannes Klein (1951-1959) und Ulrich Erfurt (1966-1975) sowie Peter Lotschak (1988 bis 1994 und 1999 bis 2005) waren länger an der Spitze.

Bei der Findung einer Nachfolge wirkte Hinkel nach eigener Aussage nicht mit. "Ich habe niemanden ins Gespräch gebracht oder vorgeschlagen. Wenn die Person dann womöglich alles in Sand setzt, bin ich auch noch schuld", sagte Hinkel dem hr.

Die Suche nach der neuen Intendanz sei allein Aufgabe der Stadt, so Hinkel. Bürgermeisterin Anke Hofmann (parteilos) wurde vom Magistrat der Stadt beauftragt, sich um die Nachfolge zu kümmern und eine neue Intendanz vorzuschlagen. Darüber stimmte der Magistrat als städtisches Entscheidungsgremium am Dienstagabend ab.

Die Stiftsruine ist der Hauptspielort der Festspiele Bad Hersfeld. Bild © BHF/Sennewald

Intendanten-Job im Wandel

Die neue Intendanz muss sich laut Hinkel auf eine anspruchsvolle Aufgabe einstellen. "Die Intendanten-Tätigkeit wandelt sich zunehmend - vom künstlerischen Leiter zum Manager." Dabei gehe es immer mehr um Personalentwicklung, juristische Fragen und Wirtschaftspläne.

Hinkel sagte: "Mich interessiert aber mehr das Künstlerische." Darin sehe er seine Stärke. Eine neue Aufgabe hat Hinkel noch nicht gefunden: "Ich habe mehrere Sachen im Auge, ich habe aber noch nichts Konkretes."

Angesichts der Komplexität der Intendanz bei den Bad Hersfelder Festspielen hat sich Hinkel prinzipiell bereit erklärt, die neue Intendanz einzuarbeiten. "Ich bin bereit für eine offene Übergabe." Auch Bürgermeisterin Hofmann erklärte: "Uns ist daran gelegen, frühzeitig einen Austausch zu ermöglichen."