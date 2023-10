Woher kommen wir Menschen und was ist eigentlich Evolution? Der Comic "Mensch! Eine Zeitreise durch unsere Evolution" erzählt die komplexe Geschichte der Menschheit für Kinder ab zehn Jahren - einfach und anschaulich. Und er widerlegt gängige Vorurteile.

"Die Neandertaler, das waren die Urigen, die Tumben mit der Keule, die Einfachen", so fasst die Wissenschaftsjournalistin Susan Schädlich ein gängiges Vorurteil gegenüber der Menschenart Neandertaler zusammen.

In ihrem neuesten Buch widerlegt die Frankfurterin falsche Überlieferungen. "Die Neandertaler hatten eine Kultur," entgegnet Schädlich. "Sie haben wahrscheinlich gesprochen, haben ihre Toten bestattet und sich um Alte und Kranke gekümmert."

Ein bisschen Angeberwissen

Auch einige verblüffende Details hält die Graphic Novel "Mensch! Eine Zeitreise durch unsere Evolution“ parat: Warum zum Beispiel das bekannteste menschliche Fossil der Welt Lucy heißt - weil nämlich die Forscherinnen und Forscher bei der Ausgrabung den Beatles-Song "Lucy in the sky with diamonds" hörten.

Oder warum der so genannte älteste Mensch der Welt Toumäi heißt – weil er in der Djurab-Wüste gefunden wurde und Toumäi in der Sprache der Einheimischen "Hoffnung auf Leben" bedeutet.

Gut konsumierbar werden die Wissenshäppchen aufbereitet. Bild © Carlsen Verlag

7 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte

Das Buch spannt sieben Millionen Jahre Menschheitsgeschichte auf und erzählt, wie frühe Zweibeiner sich entwickelt haben, welche Stärken und Schwächen sie hatten und wie der Homo Sapiens als einzig lebende Menschenart übrig blieb auf der Erde. Vieles lässt sich gut merken, weil es kompakt in Bilder gefasst ist.

Susan Schädlich hat das Buch zusammen mit der Comic-Zeichnerin Bea Davies und dem Journalisten Michael Stang geschrieben und konzipiert und wurde dabei von Wissenschaftlern des Frankfurter Senckenberg-Museums beraten.

Die ganze Verwandtschaft

Damit Kinder das komplexe Thema Menschheitsgeschichte wissenschaftlich verstehen, erfindet Susan Schädlich eine Art Roadmovie mit dem Kind Tali um die wissenschaftlichen Fakten herum. Zum 80. Geburtstag der Großmutter will Tali ihr den Wunsch erfüllen, "die ganze Verwandtschaft" zur großen Feier mitzubringen.

Tali besitzt ein digitales KI-Amulett namens Xyzo und ist so in der Lage, in die Vergangenheit und um die Welt zu reisen. Zum Geburtstag kommen also Toumäi, Ardi, Lucy, Mrs. Ples, Nariokotome, X-Woman, Flo und der Alte Mann. Genau so heißen in der Wissenschaft die fossilen Funde der acht so genannten "Menschartigen". Sie sind die Vorgänger der Spezies Homo Sapiens und damit auch konkret von Talis Großmutter.

Tali trifft im Buch viele Vorgänger der heutigen Menschen. Bild © Carlsen Verlag

Kompakt und auf das Wesentliche reduziert

Bea Davies zeichnet die Geschichte von Talis Reise als typischen Comic-Strip, also mit kleinen Panels, Sprechblasen und sehr kräftigen Farben. Hochkomplexe wissenschaftliche Fakten über die acht Menschenarten, über Forschende, über die Evolution oder die DNA im allgemeinen bringt die Zeichnerin kompakt und auf das Wesentliche reduziert auf zwei Seiten.

Ganz nebenbei bekommen die Lesenden dabei Antworten auf Fragen wie: Wer macht denn Wissenschaft? Woher kommt das Wissen? Wie arbeiten Forschende ganz konkret mit bestimmten Methoden? So verstünden schon Kinder, dass die Menschheitsgeschichte kein linearer Prozess sei, sondern ein Puzzle, das unendlich groß und nie fertig ist, sagt Susan Schädlich.

Diskriminierungskritisch lektoriert

Besonders ist an dem Buch, dass es diskriminierungskritisch lektoriert worden ist. Weil es um Menschen und ihre Vorfahren und damit um verschiedene Kulturen, Hautfarben und biologische Geschlechter geht, war es dem Autorenteam wichtig, "niemanden unwissentlich zu verletzen oder auszuschließen", so Susan Schädlich.

Tali, die Hauptfigur des Comics, ist darum einfach Tali, kein Mädchen, kein Junge – eben ein Menschenkind.

Weitere Informationen Mensch! Eine Zeitreise durch unsere Evolution Von Susan Schädlich, Bea Davies und Michael Stang

Carlsen Verlag 2023

79 Seiten, 20 Euro

Für Menschen ab 10 Jahren. Ende der weiteren Informationen