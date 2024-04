Audio starten

Am 1. Mai starten in Kassel traditionell die Wasserspiele im Bergpark. An jedem Mittwoch, Sonntag und an allen Feiertagen haben Besucher die Gelegenheit, den Lauf des Wassers vom Herkules bis zur Großen Fontäne vor Schloss Wilhelmshöhe zu begleiten. Jedes Wasserbild wird für ungefähr 10 Minuten inszeniert.

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten kann es auch in den nächsten Tagen noch zu Einschränkungen kommen. hr-Reporterin Sina Philipps hat die Vorbereitungen besucht.