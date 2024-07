Die Sexualtherapeutin und Soziologin Ruth Westheimer ist tot. Sie starb in New York im Alter von 96 Jahren. Westheimer hatte ihre Kindheit in Frankfurt verbracht, bevor sie als Zehnjährige vor den Nationalsozialisten fliehen musste.

Ruth Westheimer sei am Freitag in ihrem Zuhause in New York City im Kreise ihrer Angehörigen gestorben, teilte ihr Manager und Freund Pierre Lehu mit. Die Therapeutin, die mit ihrer unverblümten Herangehensweise an das Thema Sex und Leidenschaft zu einer Popikone aufstieg, wurde 96 Jahre alt.

Ruth Westheimer hatte ihre Kindheit in Frankfurt verbracht. Im Alter von zehn Jahren retteten ihre jüdischen Eltern sie vor den Nationalsozialisten, indem sie das Mädchen von Frankfurt aus in die Schweiz schickten.

Kinderemigration aus Frankfurt

Für eine Ausstellung zur Kinderemigration vor drei Jahren in Frankfurt erinnerte sich die damals 93-Jährige an ihre Kindheit und die letzten Momente mit ihrem Vater.

Bevor der Vater auf den Transporter der Gestapo stieg, drehte er sich noch einmal um, winkte und versuchte zu lächeln. Am 16. November 1938 wurde Ruth Westheimers Vater im Frankfurter Nordend verhaftet und ins KZ Dachau deportiert. Erst sehr viel später realisierte Ruth Westheimer, dass sie ihren Vater nie wieder sehen würde.

Westheimers Familie ausgelöscht

Doch sie hat es ihm zu verdanken, dass sie überlebt, später eine international bekannte Soziologin und Sexualtherapeutin werden kann: "Vom Arbeitslager hat er eine Karte geschickt, dass ich mit dem Kindertransport in die Schweiz muss. Auf dieser Karte hat der Vater geschrieben, dass er nur vom Arbeitslager zurück nach Frankfurt kann, wenn ich mit dem Kindertransport in die Schweiz gehe. Ich hatte keine Wahl."

Ihr Vater wurde im KZ Auschwitz ermordet. Ihre Mutter Irma galt lange als verschollen und wurde nach dem Krieg für tot erklärt.

Dr. Ruth: Sexualität mit Humor verknüpft

Ruth Westheimer verbrachte sechs Jahre im Kinderheim in der Schweiz. 1945 ging sie zunächst nach Palästina, studierte später in Paris Psychologie und emigrierte 1956 in die USA.

Dort wird sie Soziologin, promoviert, heiratet ihren dritten Mann Manfred Westheimer (1927–1997) und wird zu einer international bekannten Sexualforscherin: Dr. Ruth.

Auch als Dozentin war sie gefragt, ihre Radio- und TV-Shows waren in den USA ein Hit: "In der jüdischen Tradition heißt es: Wenn man mit Humor unterrichtet, merken sich die Studenten, was gelehrt worden ist. Ich erzähle keine Witze, aber ich kann Humor benutzen, um den Menschen das Thema Sexualität näher zu bringen."