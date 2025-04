Radwegebau in Hessen läuft weiter schleppend

Der Radwegebau in Hessen kommt weiter nur schleppend voran. An Landes- und Bundesstraßen werden in diesem Jahr voraussichtlich nur ein Dutzend fertig, das geht aus einer Aufstellung des Verkehrsministeriums in Wiesbaden hervor.

Ende vergangenen Jahres waren 192 Radwegeprojekte in Planung, davon 121 an Landstraßen und 71 an Bundesstraßen. Fertig werden sollen 2025 voraussichtlich aber nur zwölf der Vorhaben. Bis die anderen Projekte fertig werden, wird es noch Jahre dauern.

Zu den Radwegen, die 2025 fertig werden sollen, gehört einer zwischen Oberursel/Weißkirchen und Frankfurt/Riedberg, einer zwischen Neuental/Bischhausen und Bad Zwesten/Niederurff (Schwalm-Eder) sowie der Anschluss des Rheinradwegs an der B42 an die Ortsdurchfahrt Rüdesheim. Von 2014 bis 2023 sind jährlich im Schnitt nur 5,3 Kilometer neue Radwege an Landesstraßen gebaut worden.