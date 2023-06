Kaffeetrinker aufgepasst: Tag der Filtertüte

Es ist keine allzu steile These, dass unter den Stammlesern und -leserinnen des Morgentickers überwiegend Kaffeetrinker sind - oder? Für die Seite der Ticker-Schreibenden kann ich versichern: Sie sind zu ungefähr 95 Prozent Kaffeetrinker(innen) - die bekannteste dürfte Clarice Wolter mit ihren immer wechselnden Kaffeetassen sein. Ihr letztes Modell war besonders exquisit. (Grüße!)

So, jetzt aber zur Sache: Heute ist Tag der Filtertüte, denn am 20. Juni 1908 bekam eine gewisse Melitta Bentz vom kaiserlichen Patentamt Gebrauchsmusterschutz für den klassischen Kaffeefilter. Die Hausfrau - und spätere Unternehmerin in Sachen Kaffeefilter - soll sich über die Kaffeekrümel im morgendlichen Heißgetränk geärgert haben, bis sie ein Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes in die Hände bekam. Den Rest können Sie sich denken. Da drängt sich doch die Frage auf, wie Sie Ihren Kaffee am liebsten aufbrühen. Klicken Sie jetzt, ich hole mir in der Zeit meinen zweiten Kaffee (aus dem Vollautomaten in unserer Redaktionsküche).

Voting Wie kochen Sie Ihren Kaffee am liebsten? Filtermaschine Porzellan-Kaffeefilter Espressomaschine Espressokanne Pad-Maschine Kapsel-Maschine Vollautomatikmaschine Pressstempel-Kanne Druckbrühsystem Ibrik-Kanne (oder auch Cezve, Briki) Ich trinke keinen Kaffee.