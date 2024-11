Erster Schnee in Sicht

Den Blick aufs Wetter würde ich mir in den Monaten November bis März gerne sparen. Ein paar Details habe ich dennoch für Sie: Heute gibt es erst viele Wolken mit etwas Regen, gegen Nachmittag soll es vor allem in den westlichen Landesteilen etwas freundlicher werden. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Im Laufe der Woche kündigen sich dann sogar die ersten Schneeflocken an: In den Hochlagen ab rund 700 Metern - also etwa in der Rhön oder auf den höchsten Bergen im Taunus - sind am Mittwoch mit "ein paar Flocken" zu rechnen, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann verriet. Viel kommt aber nicht zusammen. In der Woche darauf könnte jedoch ein Wintereinbruch bevorstehen.