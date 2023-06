Ohrwurm-Konzert von Lionel Richie

Als mir die Kollegen von hr1 gerade ihre Bildergalerie zum gestrigen Lionel-Richie-Konzert in Wiesbaden ans Herz legten, fiel mir tatsächlich spontan kein Song des US-Schmusebarde ein. Sorry, Ritschi. Ein kurzes Googeln schaffte aber sofort Abhilfe. Als Strafe habe ich jetzt einen Dreier-Ohrwurm aus "Hello", "Say you, say me" und "All night long". Danke, Ritschi.

Hier übrigens die versprochene Bildergalerie: