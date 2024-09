500 Kleinkinder mehr betreut

Für rund 60.900 Kinder unter drei Jahren hat zum Stichtag 1.März 2024 ein Betreuungsvertrag in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Kindertagespflegeperson in Hessen vorgelegen. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 500 betreute Kinder mehr (plus 0,8 Prozent) als am 1. März 2023.

Die Betreuungsquote – das heißt der Anteil der betreuten Kinder an allen Kindern in der Altersgruppe der unter Dreijährigen in Hessen – stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 34,7 Prozent.