Stau auf A66: Holz-Lkw kracht in Mittelleitplanke

Nach einem Lkw-Unfall auf der A66 bei Gelnhausen musste die Strecke in Richtung Frankfurt teilweise gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.

Der Unfall ereignete am Montagmorgen zwischen Bad Soden-Salmünster und Gelnhausen-West (Main-Kinzig). Ein mit Holzbalken beladener Lastwagen war gegen die Mittelschutzplanke im Baustellenbereich auf der A66 gefahren und hatte diese beschädigt.

Videobeitrag Lkw-Unfall auf A66 bei Gelnhausen Video Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

"Die Beladung drohte vom Lkw zu stürzen", sagte eine Feuerwehr-Sprecherin. Wegen der Aufräumarbeiten nach dem Unfall staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometern. Neben der Sicherung der Ladung mussten sich die Einsatzkräfte um die demolierte Leitplanke kümmern.

Nach einer kurzen Vollsperrung der A66 in beide Richtungen war der linke Fahrstreifen in Richtung Frankfurt über Stunden gesperrt, es kam zu erheblichen Verzögerungen. Erst in der Mittagszeit löste sich der Stau auf.

Lkw-Fahrer bei A66-Unfall leicht verletzt

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Auch in der Gegenrichtung kam es wenig später zu einem Unfall. Der Verkehr musste über den Parkplatz Kinzigtal geleitet werden.