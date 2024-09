Bis zum Schluss war die Meisterschaft möglich, letztlich aber mussten sich die Blindenfußballer aus Marburg mit Rang drei begnügen.

Durch einen 1:0-Sieg in einem spannenden Duell gegen den Titelkonkurrenten Blista Marburg sicherte sich der FC St. Pauli den Deutschen Meistertitel im Blindenfußball. Am Samstag beim Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga auf dem Karolinenplatz in Darmstadt feierte die Mannschaft aus der Hansestadt damit ihren vierten Meisterschaftstitel. Die Marburger, die bis zum Schluss noch Titelchancen hatten, beendeten die Runde letztlich auf Platz drei. "Die Leistungen sind bemerkenswert und werben für Inklusion im und durch Fußball", so DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert.