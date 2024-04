Rettich. Rettich! REEETTTTIIIIIIICH!!!!!!!!!!

Rettich vs. Raps, die Dritte: Man will mir nicht glauben! Will es nicht! Aber ich bleibe dabei und berufe mich auf den glücklichen Landwirt und Bräutigam, mit dem ich soeben höchstpersönlich telefoniert habe. Der Ort seines Heiratsantrages ist ein Rettichfeld, umgeben von Rapsfeldern. Diese Felder erkennt man an den Fahrgassen für die Erntemaschinen. Der Rettich wird übrigens nicht geerntet, deswegen keine Fahrwege, sondern dient als Zwischensaat für die Böden und das Kleingetier dort. Noch Fragen? Also zum Beispiel, ob das nicht vielleicht ein Rapsfeld sein könnte??? Nein. Sorry. Ist. Es. Nicht. Und Ende!

DAS ist übrigens Raps. Gut erkannt :-) Bild © picture-alliance/dpa