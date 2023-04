Razzia gegen Betrügerbande

Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidium Südhessen melden einen Ermittlungserfolg gegen eine Betrügerbande. Der Mitteilung zufolge sollen die sechs Männer und eine Frau in einem Geschäft eines Mobilfunkanbieters von 2017 bis 2020 in mehr als 650 Fällen in betrügerischer Absicht Verträge abgeschlossen und SIM-Karten aktiviert haben. Dazu arbeiteten sie mit einem Mitarbeiter des Geschäfts zusammen, der die Verträge zum Teil auf Scheinfirmen ausstellte. Außerdem seien hochwertige Smartphones hinzugebucht worden, für die die angeblichen Käufer nie zahlten. So sei ein Schaden von mindestens 650.000 Euro entstanden. Am Mittwoch wurden die Wohn- und Arbeitsräume der Verdächtigen in sechs hessischen Städten durchsucht. Die Beamten stellten unter anderem Bargeld sicher.