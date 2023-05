Jazz-Saxophonist Christof Lauer wird 70

Christof Lauer, ein Großer der internationalen Jazzszene, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Lauer, der seit langem in Frankfurt lebt, spielte seit 1979 Saxophon in der hr-Bigband, die damals noch "Jazz-Ensemble des Hessischen Rundfunks" hieß. In den 90er Jahren wechselte er zur NDR Bigband nach Hamburg, war aber auch Mitglied des legendären United Jazz and Rock Ensemble oder auch in Albert Mangelsdorffs Quintett. Studiert hat er ursprünglich übrigens Cello, und zwar klassisch, bis er dann das Saxophon für sich entdeckte und dabei blieb.

Wer mehr über Lauer erfahren will, sollte morgen Abend ins Kino im Frankfurter Filmmuseum gehen: Dort läuft das aktuelle und hochgelobte filmische Lauer-Porträt von Lucie Herrmann mit dem Titel "Talking To You - Christof Lauer Sax". Und das Beste: Danach gibt's noch Livemusik mit dem Meister persönlich.