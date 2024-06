Vorerst keine größere Hochwassergefahr

Hessen ist glimpflich davon gekommen: Zwar sind auch hier einige Regionen von Hochwasser betroffen. So steigen am Rhein die Pegel, und in Alsfeld (Vogelsberg) sorgte eine Schlammlawine für vollgelaufene Keller. Und wegen der ansteigenden Wasserstände ist die Fähre zwischen Offenbach-Rumpenheim und Maintal-Bischofsheim (Main-Kinzig) bis auf weiteres außer Betrieb. Ansonsten wird in Hessen ganz vereinzelt derzeit die Meldestufe 1 erreicht: an der Weschnitz, an der Wohra und an der Dill. Die Pegelstände werden aber alsbald unter die Meldestufe absinken. Es besteht also vorerst keine größere Hochwassergefahr bei uns in Hessen. Übrigens findet ihr bei uns die aktuellen Pegelstände in Hessen, hier geht's lang .

Doch schlimm hat es Teile Bayerns und Baden Württembergs getroffen, die tagesschau informiert in einem Liveblog . Ein Lichtblick am Horizont zeigt sich immerhin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat alle Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen für Deutschland aufgehoben. Weiterhin gibt's demnach vor allem in Süddeutschland aber noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit Potenzial für Starkregen, wie der DWD heute am frühen Morgen mitteilte. Ab Mittag sollen dann vor allem Gebiete südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald betroffen sein. Lokal könnten dann auch Unwetter nicht ausgeschlossen werden.