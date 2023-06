Hanauer Wildpark: Feuerwehr versorgt Wölfe mit Wasser

Bei den heißen Temperaturen da draußen ist eines wichtig: viel Wasser trinken. Das gilt nicht nur für uns Zweibeiner, sondern auch für Tiere. Blöd nur, wenn kein Wasser da ist, weil die Wasserpumpe ausfällt – so wie im Hanauer Wildpark vorgestern Nachmittag. Die Feuerwehr rückte an und lieferte vor allem den Wölfen im Park, die gerade Jungtiere haben, frisches Wasser. An diesem Freitag wollen die Feuerwehren aus Steinheim und Hanau Mitte erneut in den Tierpark fahren und Wasser in den dortigen Teich füllen. Wenn es so warm bleibt, könnte es sein, dass die Feuerwehr noch ein paar Mal in den Wildpark ausrücken muss. So lange, bis die Pumpe repariert ist.