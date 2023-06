Ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit Hagel und Starkregen hat in Südhessen Keller und Unterführungen überflutet. Innerhalb weniger Stunden gingen 190 Notrufe ein. In Raunheim gab es falschen Sirenenalarm.

Videobeitrag Video Unwetter-Einsätze in Hessen Video Vollgelaufene Unterführung in Darmstadt-Wixhausen Bild © 5Vision.News Ende des Videobeitrags

Heftiger Regen mit Hagel hat am Donnerstagabend in Südhessen für einen Dauereinsatz der Feuerwehren gesorgt. "Für uns kam das überraschend, da sich die Zelle direkt über Darmstadt gebildet hat", sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

190 Notrufe gingen in Darmstadt und im Kreis Darmstadt-Dieburg ein. Auch im Odenwald sorgte heftiger Regen für Probleme. In den meisten Fällen standen Keller und Tiefgaragen unter Wasser. In Darmstadt-Wixhausen wurde eine Unterführung überflutet. In Otzberg Nieder-Klingen und Schaafheim-Schliebach hatten sich Schlammmassen über die Straßen ergossen.

50 Einsätze in Darmstadt

Allein in Darmstadt rückten die Feuerwehren zu 50 Einsätzen aus. Am Krankenhaus Elisabethenstift drohten die Wassermassen in einem Labor große Schäden anzurichten. Den Einsatzkräften sei es jedoch gelungen, das Wasser zurückzudrängen.

Falscher Alarm in Raunheim Bild © TeamBrennweite/Wiesbaden112

In Raunheim (Groß-Gerau) sorgte offenbar ein Blitzeinschlag in eine Sirene für einen 40-minütigen Daueralarm. Die Feuerwehr musste einen Schaltschrank aufbrechen und die Sicherung ziehen, damit in dem Wohngebiet wieder Ruhe einkehrte. Die Einsatzkräfte vermuten einen "technischen Defekt" nach dem Blitzeinschlag.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten den hr-Treff zwischenzeitlich verlassen Bild © hr

Für den Hessentag in Pfungstadt hatte es vorsorglich eine Warnung an die Besucherinnen und Besucher gegeben. Die Menschen sollten sich in Autos und Gebäuden in Sicherheit bringen.

Der hr-Treff auf dem Hessentag wurde geräumt. Die Live-Sendung "hallo hessen" ging aus einem Wohnwagen weiter. Die Unwetterwarnung konnte nach einer halben Stunde zurückgenommen werden.

Audiobeitrag Audio 190 Notrufe innerhalb kürzester Zeit Audio Starkregen in Oberzent-Gammelsbach Bild © René Priebe Ende des Audiobeitrags