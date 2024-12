Nikolaus tingelt durch Kneipen in Marburg

In Marburg feiert der Nikolaus heute Abend in der Oberstadt seinen Namenstag und würfelt sich durch Kneipen. Er spielt ab 20 Uhr mit den Gästen um Getränke. Eine feste Route hat er nicht, er wird in mehreren Lokalen unterwegs sein.

Die Aktion kommt von Citypastoral, einem Teilbereich der katholischen Kirche in Marburg. Die Idee ist, auf spielerische Weise und in lockerer Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Der Nikolaus soll nicht nur Geschenke-Bringer wahrgenommen werden, sondern ein Vorbild für Nächstenliebe.