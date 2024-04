Ticker Hessen am Morgen +++ Sturm hebt Dach von Wohnhaus in Ober-Ramstadt an +++ Verletzte mit Motorsägen aus Auto befreit +++ Arbeiter aus Gondel an Frankfurter Hochhaus gerettet +++

Jetzt live: Was in der Nacht passiert ist, was heute wichtig wird - und alles, was Hessen bewegt. Wir starten mit Ihnen in den Dienstag.