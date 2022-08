Voting-Zwischenstand: Waffenverbotszone ändert nichts

So, das Ticker-Ende naht, ich bin Ihnen ein Zwischenstand zum Waffenverbotszonen-Voting schuldig. Die Mehrheit in unserer Morgenticker-Community - rund 69 Prozent - befürchtet, die Maßnahme werde nichts an der Sicherheitslage ändern. Rund 31 Prozent glaubt, dass Waffenverbotszonen helfen können, Kriminalität in Innenstädten zu verhindern. Viele von Ihnen mailten mir auch, dass die Maßnahme zwar grundsätzlich gut sei, sie jedoch Zweifel an der Umsetzung und der Kontrolle hätten. So oder so: Vielen Dank, dass Sie mir geschrieben und abgestimmt haben! Wir bleiben an dem Thema dran.