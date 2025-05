Sieg für Tanzgruppe bei Heimturnier in Bürstadt

Turniersieg wie aus dem Bilderbuch: In Bürstadt hat am Samstag die Tanzgruppe "Neo Dance Company" aus Bürstadt-Bobstadt (Bergstraße) erneut einen Sieg in der ersten Bundesliga im Jazz und Contemporary Dance geholt.

Alle fünf Wertungsrichter sahen die Mannschaft aus Südhessen nach einer fehlerfreien Tanzrunde im großen Finale auf dem ersten Platz . Dass sich die Jury so einig ist, das kommt sonst nur in den Kinderligen vor, aber nicht bei den Profis in der ersten Liga.